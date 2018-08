La Caja de Jubilaciones de Gualeguaychú otorgará un bono a pasivos municipales

"Las consultas son diarias y permanentes. A muchos jubilados se les está dificultando llegar a fin de mes, e incluso tienen problemas para pagar los servicios, como el gas o la luz". El que cuenta la realidad que reciben a diario en la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Gualeguaychú es su presidente, Gustavo Vela.



Ante esta situación, el directorio del organismo, conformado por tres representantes del Poder Ejecutivo, uno de los jubilados y uno de los municipales activos, resolvió "hacer un gran esfuerzo" para crear un fondo específico y que en la próxima jubilación, correspondiente a septiembre, sea acreditado este "mini aguinaldo".



En la actualidad, la totalidad de los pasivos municipales asciende a los 580. Pero, con la finalidad de hacer un uso racional de los recursos y ratificando el espíritu solidario del organismo, fueron los jubilados con mejores remuneraciones los que propusieron atender prioritariamente las necesidades de quienes menos cobran. Por eso se estableció como techo para percibir el bono la jubilación de 15 mil pesos.



Se calculan en 250 los pasivos municipales que podrán contar con esta ayuda económica, de alrededor de $1400, en la próxima liquidación.



"La Caja está permanentemente pensando en cómo hacer para aliviarle el bolsillo al jubilado. Esta medida se enmarca en otras que apuntan al mismo objetivo, como el descuento en los medicamentos del que disponen, que otorga una quita del 30 por ciento, o el acuerdo que realizaremos con la Facultad de Bromatología para que desde la carrera de Nutrición se configure una dieta especial, rica en proteínas, que esté al alcance de las actuales posibilidades económicas de los jubilados", explicó Vela.



La medida, que fue apoyada por el intendente Martín Piaggio, fue pensada para que sea repetida dentro de seis meses, en marzo de 2019. Pero de esto dependerá la realidad económica y financiera que atraviese la Caja de Jubilaciones municipal en ese momento. Por ello, su presidente prefiere no generar falsas expectativas. "La idea es que el jubilado que percibe el aguinaldo en junio y en diciembre pueda tener esta ayuda económica a mitad de uno y otro, pero como somos muy cuidadosos de los recursos que administramos preferimos esperar a ver con qué realidad nos encontramos en marzo próximo", indicó el ex concejal peronista. El Fondo de ayuda solidario La Caja de Jubilaciones es el órgano responsable de pagar las jubilaciones a 580 ex empleados municipales. Además, el 94 por ciento de los trabajadores activos cuenta con un préstamo económico del organismo, herramienta que tiene condiciones mucho más flexibles y tasas más accesibles que la del mercado financiero.



Pero, ante las diversas necesidades planteadas por los jubilados, desde la Caja se creó el Fondo de Ayuda Solidario, conformado con parte de los aportes que todos los meses realizan los activos. El mismo nació como respuesta a los diversos problemas planteados con la cobertura de la obra social por quienes atraviesan enfermedades oncológicas. Y pronto se prolongó a los casos de Accidente Cerebro Vascular (ACV) y a personas en situación de consumo problemático de sustancias.



Si bien la cobertura brindada es la exigida por la ley, existen innumerables gastos menores que el afiliado debe asumir por su cuenta. Lo que resulta un problema importante para la economía de cada trabajador. "En esto radica la importancia del Fondo de Ayuda Solidario, herramienta que, previa evaluación, otorga un préstamo no reintegrable para que la familia que lo reciba pueda lidiar de mejor manera con los gastos generados en el tratamiento", remarcó Vela. (El Día)