Paso a paso: Cómo pedir los "créditos ANSeS" por internet

Ya se pueden solicitar por Internet los "Créditos ANSeS", que el Gobierno lanzó el 10 de agosto y que están destinados a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Ahora bien: ¿Cómo se piden estos préstamos online?



Antes que nada es necesaria una aclaración importante: el trámite por Internet solamente es para quienes cobren Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. En cambio, para jubilados y pensionados, para quienes cobren pensión universal para el adulto mayor o pensiones no contributivas, el mismo es presencial. El paso a paso para sacar los créditos por Internet 1) Acceder a "Mi ANSES" con Clave de Seguridad Social.



2) Actualizar la información personal y de contacto (e-mail, teléfono y domicilio) desde el ícono de "Datos de domicilio y contacto" en el margen superior derecho.



3) Ingresar a la opción "Argenta / Quiero mi Crédito" desde el menú de la izquierda. Ahí se podrán leer los lineamientos generales para solicitar un préstamo.



4) En esa misma pantalla completar el campo "Trámite N°/Of. Ident." con el número que figura en la parte inferior del frente del DNI.



5) Aparecerán entonces los datos de los hijos, que permitirán solicitar el préstamo, montos y plazos disponibles.



6) En el cuadro que aparece, ingresar el monto del crédito, elegir cantidad de cuotas y presionar "calcular".



7) Presionar "continuar" y completar un formulario web con cuatro casilleros para tildar. Se deben aceptar todos los términos y condiciones para dar este paso final.



8) Aparecerá la constancia del trámite finalizado.



9) El préstamo se acreditará en la cuenta bancaria dentro de los cinco días hábiles.



En esta nueva versión, luego de la del año pasado que se llamaron "Créditos Argenta", suben los montos máximos para todos los beneficiarios: los jubilados podrán pedir hasta $ 80.000 (antes $ 60.000), los titulares de asignaciones hasta $ 6.500 por hijo (antes $ 5.000), y los pensionados hasta $ 35.000 (antes $ 30.000), siempre según el monto de la jubilación, pensión o asignación percibida. Tabla de cuotas de Créditos ANSES Asignación Universal y Asignación Familiar por Hijo



Dinero solicitado 24 cuotas



$ 6500





$ 397,33



CFT



43.12%



TNA



39,50%



Jubilados y pensionados



Dinero solicitado 24 cuotas 48 cuotas 60 cuotas



$ 5.000 $ 291,34 $ 204,71 $ 183,81

$ 10.000 $ 627,49 $ 409,42 $ 367,63

$ 15.000 $ 941,23 $ 614,12 $ 551,44

$ 20.000 $ 1.254,97 $ 818,83 $ 735,25

$ 25.000 $ 1568,72 $ 1023,54 $ 919,06

$ 30.000 $ 1882,46 $ 1228,25 $ 1102,88

$ 35.000 $ 2196,21 $ 1432,96 $ 1286,69

$ 40.000 $ 2509,95 $ 1637,66 $ 1470,50

$ 45.000 $ 2823,69 $ 1842,37 $ 1654,31

$ 50.000 $ 3137,44 $ 2047,08 $ 1838,13

$ 55.000 $ 3451,18 $ 2251,79 $ 2021,94

$ 60.000 $ 3764,92 $ 2456,49 $ 2205,75

$ 65.000 $ 4078,67 $ 2661,20 $ 2389,57

$ 70.000 $ 4392,41 $ 2865,91 $ 2573,38

$ 75.000 $ 4706,16 $ 3070,62 $ 2757,19

$ 80.000 $ 5019,90 $ 3275,33 $ 2941



CFT 44,41% 41,08% 40,13%



TNA 37% 33% 32%





Pensión no contributiva Madre de 7 hijos



Dinero solicitado 24 cuotas 36 cuotas



$ 20.000 $ 1195,77 $ 897,64

$ 25000 $ 1494,72 $ 1122,05

$ 30.000 $ 1793,66 $ 1346,46

$ 35000 $ 2092,61 $ 1570,87



CFT 40,01% 37,35%



TNA 37% 34%





Pensión no contributiva por Invalidez



Dinero solicitado 24 cuotas 36 cuotas



$ 20.000 $1207,17 $ 909,04

$ 25000 $ 1508,97 $ 1136,3

$ 30.000 $ 1810,76 $ 1363,56

$ 35000 $ 2112,56 $ 1590,82



CFT 36,12% 33,63%



TNA 37% 34%





Pensión Universal para el Adulto Mayor y pensión no contributiva por Vejez



Dinero solicitado 24 cuotas 36 cuotas



$ 20.000 $1254,97 $ 956,84

$25000 $1568,72 $1196,05

$ 30.000 $1882,46 $1435,26

$35000 $2196,21 $1674,47



CFT 44,41% 41,79%



TNA 37% 34%



Nota legal : Tasa fija en pesos. Sistema de amortización francés. Costo Financiero Total (CFT) efectivo anual de 24, 36, 48 y 60 cuotas indicado en cada tabla. Incluye capital, intereses y seguro de vida sobre el saldo deudor. El valor informado de la primera cuota es estimativo y reviste de carácter orientativo. Este servicio es a modo de ejemplo y no representa ninguna obligación para ANSES. El préstamo se acreditará en un plazo no mayor a los cinco días hábiles de la solicitud en la cuenta bancaria indicada.