El Ventilador: Algunas opiniones sobre la despenalización del aborto

El tema fue debatido en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la despenalización del aborto, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

En la "vigilia" a la votación en Senadores al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no faltaron manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados.Además del Congreso, las calles, las plazas, las escuelas y demás espacios públicos fueron, desde marzo a esta parte, otros escenarios en donde la disputa política por la despenalización del aborto se hizo sentir.-"La ley debe salir mañana, no más mujeres muertas por aborto clandestino, no más niños huérfanos. Los médicos que se oponen a la ley lo hacen porque se les acaba el curro".-"Pienso que hay que hacer profilaxis, enseñar más a cuidarse y no llegar a un embarazo no deseado para luego interrumpirlo. Todas las campañas de prevención quedan en nada".-"El debate de los pañuelos verdes y celestes no existiría si en las escuelas se hablara de educación sexual, pero gran parte de esta responsabilidad debe venir desde el hogar".-"Hay que acomodar la ley, el proyecto de Diputados es inconstitucional porque vulnera tratados internacionales, además no cambiará la vulnerabilidad de la mujer porque no reducirán los abortos y ello denota riesgo de una vida y muerte de la otra".-"Estoy de acuerdo con el aborto, la eutanasia y la legalización de la droga. Cada uno tiene su pensamiento y debe ser respetado. Los legisladores deben legislar para el pueblo, no nos interesan sus opiniones personales".-"¿Podemos hablar de "interrupción" del embarazo? ¿Se pone pausa y luego continúa la vida?".-"Por el tema de la violación ya está legalizado".-"Como mujer digo que es fácil abrirse de piernas y abortar. Hay muchas maneras de evitar el embarazo".-"Hay que entender que no se discute si está bien o no abortar. Se aborda una problemática social. No es justo que una parte de la sociedad viva de acuerdo a sus convicciones y obligue a la otra a hacerlo del mismo modo".-"No es tan simple decir `hago un aborto´ y la mujer se va feliz. No es así. La mujer se va destruida. Hay que ayudarla en forma interdisciplinaria. Ahí es donde falla la sociedad".-"Nunca puede ser una solución la muerte. Que se eduque para que no haya embarazos no deseados. Si una mujer no quiere ser madre, que sea responsable de sus actos y evite el embarazo. Una vez que empezó la vida, no puede solucionar su `problema´ matando a un inocente".-"A todos los que están a favor del aborto, pregunto: Si les arrebatan un hijo y se lo matan ¿harían manifestaciones o se quedarían bailando en la plaza? Matar a un hijo en el vientre es lo mismo a que ya lo tengan en sus brazos".-"No hay educación sexual, solo hay distribución y venta de métodos anticonceptivos falibles. Ello ha provocado la quintuplicación del embarazo adolescente y la explosión de las ETV".-"¿Por qué mientras mienten se burlan de los demás las de los pañuelos verdes? No saben lo que es derecho a la vida. Las risas están de más".-"Pregúntenle por favor a las panelistas con el pañuelo verde si abortaron alguna vez, y qué sintieron después".-"La ideología no reconoce otro derecho que no sea el de la mujer ¿y el derecho del niño? ¿Por qué no se reconoce la vida del humano concebido? Hay vida humana desde la concepción.¡No se puede hacer ley matar!".-"No existe el derecho al aborto, en ningún tratado ni legislación".-"¿Cómo pueden estar luchando por algo que tiene muchas formas de prevenir con tantos métodos?".-"Como estoy a favor de la vida, digo si al aborto legal seguro y gratuito para que no haya más mujeres muertas por la clandestinidad del aborto".-"¿Qué diferencia hay entre que te mate un hombre a los 30 años y tu madre al comienzo de tu vida?".-"Se mata al niño antes de que nazca. Eso fue lo que votaron los diputados. Hasta los nueve meses".-"El proyecto no habla de cortar fetos en pedacitos. La ley tiene que salir para evitar más muertes. Es importante aclarar conceptos para que no nos confundan con falacias".-"Que sea ley. Es un derecho poder decidir sobre nuestro cuerpo".-"La Iglesia es una institución y claro que se involucra ¿las de verde qué son? No tienen ni ideas".-"Culpan a la iglesia de ser hipócrita y de estar en contra. Pero que genial que de todos los sectores se esté levantando una voz. Hipócritas son aquellas organizaciones abortistas que por detrás tienen grandes beneficios económicos si esta ley se aprueba".-"Las sonrisas burlonas y socarronas de las mujeres de pañuelo verde son el claro reflejo de que la cuestión es solo imponer la ley".-"Es muy cruel pensar que una niña de 11 años violada deba parir igual. El embarazo infantil es tortura".-"Espero que la gente de salvemos las dos vidas conozca el concepto de empatía, porque claramente no tienen empatía por ningún cuerpo gestante. Me gustaría saber si esas personas saben que una bacteria o un virus es una vida biológica, células al igual que un embrión, sin embargo tomamos antibióticos para eliminarlos de nuestros organismos. Hay que sacar los conceptos de concepción que es un concepto religioso y fecundación, basta de iglesia y vayamos a la ciencia".-"La violación y casos extremos ya están contemplados en otra ley. Si tenés un proyecto de vida es porque tenés algo de educación. Cuidate y no quedes embarazada".-"Soy madre soltera, pero apoyo el aborto legal. No solo es la mujer ¿qué pasa con el hombre? ¡También debe cuidarse! Quiero que me respondan esto ¿qué pasa con esas mujeres que matan a sus hijitos después de nacidos? ¿No hubiera sido mejor abortar?".-"Tremenda la opinión de la abogada ¿dónde estudió que para ella un perro no es un ser vivo? Tremendamente reaccionaria y ciega ante la realidad, que una persona que se considera profesional sea tan burra y cerrada".-"Muchos de los senadores toman `su´ postura frente a la interrupción del embarazo; como lo es el senador por Entre Ríos De Angeli, al cual voté. Él y muchos otros senadores deben legislar a fin de garantizar a sus representados y no su postura".-"¿Todas psicólogas antiderechos llevan? ¡Increíbles los argumentos poco profesionales q dan! Del siglo XVIII. Que muestren en donde está descripto el síndrome post aborto".-"Gracias a las compañeras que entienden el problema de salud pública que son los abortos. La necedad de quienes solo hablan desde la fe. Con la fe no se resuelven los problemas reales sino con argumentos científicos".-"Consulto ¿cuántas veces en el año puede abortar una chica? Si a los 13 queda embarazada y aborta, después al otro año lo vuelve a hacer y así ¿qué pasa?".-"No permitan que sigan esparciendo falsedades. El 'síndrome post aborto' NO existe. Tiran cualquier cifra, sin ningún tipo de evidencia científica. Las invitadas antiderechos continúan mintiendo".-"Yo aborté y no tengo ni tuve ningún `trauma´. Si una decide o sabe que NO quiere ser madre, el único `trauma´ que puede llegar a tener es la criminalización del deseo de abortar. Profesionales del ámbito privado y público me miraron como una delincuente. Jamás me sentí peor y menos acompañada".-"Por favor, lleven a otros psicólogos y profesionales de la salud mental, la significación del aborto es singular. Desde el psicoanálisis no existe el síndrome post aborto. Me gustaría saber en dónde estudiaron esas Psicólogas".-"Basta de ser cómplices de los negocios de los Mercenarios que practican abortos en sus clínicas. Dejen decidir por las que no quieren continuar con el embarazo".-"Las abortistas no quieren hablar de las estadísticas de otros países y viven dando el ejemplo de Uruguay".-"Hablan de aprobar el aborto, pero tienen forma de cuidarse ¿por qué un médico tiene que matar una criatura que no tiene culpas?".-"No existe el aborto seguro. Si tienen el protocolo ¿para qué quieren la ley? Ya están matando bebés".-"Lo que se discute es si las personas gestantes van a poder decidir sin ser criminalizadas por el Estado".-"Tengo una duda para las chicas pro aborto. Si la discusión no va por desde cuándo empieza la vida, ni lo jurídico, ni lo biológico ¿para qué arman la discusión?".-"Si una mujer, más allá de todos argumentos y contención o todas las explicaciones que se le puede dar, igual quiere hacerse el aborto ¿qué se haría en ese caso? ¿La asistimos legalmente o mantenemos la prohibición y que se lo haga clandestinamente?".-"Si la mujer tiene capacidad para elegir el aborto y decidir llevarlo adelante, debería ser totalmente capaz de financiarlo ella con ayuda de obras sociales o de su movimiento, porque no es gratis como ellas dicen, es con el bolsillo de los trabajadores".-"Los 274 abortos que se practicaron en el Hospital San Roque ¿todos son enmarcados en las causales despenalizadas por el Código Penal?".-"Sabiendo de los inconvenientes que tienen los hospitales públicos respecto de los turnos para estudios y la falta de insumos. ¿Qué sucedería si no hay posibilidad de realizar la práctica en tiempo y forma? ¿Qué rol va a jugar el Estado en estas situaciones?".-"Los pobres no abortan defienden a su embarazo. Lo sé porque trabajé en la escuela secundaria hogar. No usen a los pobres y adolescentes".-"Es un derecho decidir por nuestras vidas y nuestro cuerpo. Pero nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de otra persona y un niño por nacer es una persona. Que aprendan a decidir antes. Sino estamos aprobando que matar está bien y no es así".-"Los hospitales no están preparados ni para atender gente con una simple gripe y quieren que se hagan abortos ¿quién asegura que el aborto legal es seguro? Si no hay plata para los remedios ¿va a haber plata para el misoprostol? Porque el pueblo tiene que pagar la irresponsabilidad de otras".