Debate por la despenalización del aborto: Voces a favor y en contra

En la calle, a favor y en contra

El conductor del programa Lalo Foncea

, pero si algo pudimos comprobar en los debates a lo largo de estos cinco meses es que los abortos en nuestro país existen, más o menos clandestinos y aunque muchos lo nieguen esconden un negocio para un grupo de profesionales.El 14 de junio el proyecto por la interrupción del embarazo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.En el caso de los legisladores entrerrianos los dos del Justicialismo, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, adelantaron su voto a favor mientras que el único representante de Cambiemos, el referente rural Alfredo De Angeli, votará en contra.Si el proyecto resulta rechazado, no podrá volver a ser tratado por el término de un año.Además del Congreso, las calles, las plazas, las escuelas y demás espacios públicos fueron, desde marzo a esta parte, otros escenarios en donde la disputa política por la legalización del aborto se hizo sentir.En Entre Ríos no faltaron manifestaciones a favor y en contra del proyecto.Además en nuestra ciudad un centro de referencia nacional como es el hospital materno infantil San Roque no estuvo ajeno a la polémica cuando profesionales médicos de ese efector público se manifestaron en lo que se llamó unquien aseguró por el contario que la institución respetará el derecho de todas y cada una de las mujeres que allí asistan.Por el otro lado, nutridas concentraciones por los derechos de las mujeres se colaron casi semanalmente en la agenda mediática, y los denominados pañuelazos a favor de la legalización del aborto ocuparon un lugar destacado para la creación de conciencia y de resistencia frente a un tema que también despertó provocaciones y encendió discursos falaces y reaccionarios.Como parte de la cruzada para que la interrupción sea ley, se preparan para este miércoles, vigilias en espera a la votación del Senado y un pañuelazo internacional en las embajadas argentinas de diferentes países.abrió el programa aseverando "Religión, ideología, derecho, ciencia, poder judicial, política. Hemos visto pasar delante nuestro, argumentos de colores verdes y celestes, voces a favor de la autonomía de las mujeres y otras pidiendo salvar las dos vidas. Ambas posturas tienen fuerte presencia en la calle".

Legal o no el aborto existe. Legalizarlo dará un marco de protección para quien lo elija

La periodista Claudia Yauck

, dijo que "están muy ajustados los números, legal o no el aborto existe. Legalizarlo dará un marco de protección para quien lo elija, la que no quiere hacérselo no se lo hace. Esto abrirá otros debates. Si los legisladores son libres pensadores, si los elegimos para que voten según conciencia o según partido; también el rol de la Iglesia en la discusión de la salud pública".

No sabemos hablar con el que piensa distinto

El periodista Sebastián Martínez

, consideró que "creo que los números están muy claros y el proyecto no va a prosperar en Senado este miércoles. Se han endurecido muchas opiniones que estaban dudosas en favor de rechazarlo. Luego hay una cuestión social, es la sociedad que está debatiendo y creo que esto tarde o temprano se va a aprobar en el Congreso. No sabemos debatir, ni sobre esto, ni sobre las cuestiones políticas, no sabemos hablar con el que piensa distinto".

Esto sobrepasa cualquier dialéctica

El panelista Mariano Kohan

, manifestó que "hay una violencia latente de los anti-legalización. La realidad nos cachetea, el domingo murió por un aborto ilegal una mujer de 22 años, madre de dos chicos; en Mendoza una mujer está luchando en el hospital por el mismo motivo. Esto sobrepasa cualquier dialéctica. Creo que la votación en el Senado será ajustada".

Debemos tener un discurso acertivo

La periodista Ana Tepsich

destacó que es importante que el debate que se dé, "sea constructivo y que todos tengamos un discurso acertivo.".

Este debate se debe saldar en algún momento

La periodista Luz Alcain

"¿Esta ley viene a solucionar el flagelo de raíz o simplemente va a venir a solucionar una ideología?"

Florencia Villegas es abogada

"Quienes estamos a favor de la ley creemos que al debate en lo social, ya lo hemos ganado"

Sofía Cáceres Sforza es licenciada en Ciencias Políticas

"La legalización del aborto sería el fracaso de la Ley de Educación Sexual Integral"

Victoria Spinelli, Licenciada en Psicología

"No fue un chaquetazo, fue un cachetazo a las mujeres"

Carolina Comaleras es obstetra

"Estamos hablando de que se mata a un niño antes de que nazca"

Evangelina Poli, Médica

"Lo que mata es la inseguridad del aborto"

Ludmila Fernández integra la Campaña de Mujeres

"La mujer que llega a la instancia del aborto no está en las mejores condiciones de decidir"

Claudia Gómez es psicóloga

"En la escuela conviven muchas posturas"

Miguel Ángel Noro, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Quirós

"En nuestra institución se da la Educación Sexual Integral pero por iniciativa de los alumnos"

Miranda Campodonico, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Quirós

"Vi un aborto y tuve que renunciar porque me enfermé"

Hilda

confió que le da "mucha desazón la jornada de mañana.seguimos con el aborto clandestino, y con una situación que es como tapar el sol con las manos"."Uno entiende que este debate se va a saldar en algún momento, más tarde o más temprano, pero se debe saldar", entendió Alcain.y se expresó "a favor de las dos vidas". Entendió que "esto que ha venido sucediendo nos ayuda mucho a ejercitar el órgano que tenemos los ciudadanos, de poder debatir y de construir en el Congreso de la Nación. No nos sirve de nada escucharnos, si no podemos resolver algo."."El dejar,, porque no le da herramientas para poder prevenir, ni herramientas para poder educarse, no le da contención para poder recibir; es un Estado que se lava las manos completamente a través de una ley. Si la ley llegara a salir, los abortos van a estar legalizados, pero la mujer volverá a su casa, y seguirá sin trabajo, sin oportunidades, sin salario digno, sin una familia constituida, entonces ¿qué solución estamos dando?, ¿esta ley viene a solucionar el flagelo de raíz o simplemente va a venir a solucionar una ideología? ", dejó planteado la abogada.Asimismo aseveró: "El motivo por el cual muchas mujeres abortan es por la situación de desprotección y de ausencia total del Estado. Las mujeres pobres viven muchísimas situaciones de soledad."."No es que no estamos priorizando el derecho de la mujer a elegir, sino que estamos priorizando los derechos de la mujer y del niño, a poder nacer.", hizo hincapié.. "Desde el movimiento feminista estamos muy preocupadas por las cuestiones que nos atraviesan. En el 8 M, la consigna fue que el neoliberalismo y este tipo de políticas repercuten directamente en nosotras. En el proyecto que tiene media sanción sí se plantea una conserjería, acompañamiento para prevención, para no volver a repetir la situación, que el Estado intervenga a través de una ley que ya existe que es la ley sexual integral, es decir"."Creemos que no todo está dicho para los números del debate de mañana en el Senado. En Diputados pasó lo mismo, los mensajes eran desalentadores, y todo cambió., ya nadie puede decir que los abortos no existen. Además, nadie puede pensar que el aborto clandestino es lo ideal", destacó., indicó que "me toca trabajar en lugares donde hay mujeres con muy pocos recursos económicos, en la zona de la costa del Paraná.".Remarcó que "la ley de Educación Sexual Integral tiene que cumplirse. Si esto se da se puede prevenir el aborto. La legalización del aborto sería el fracaso de esta ley".. "Veo mujeres de bajos recursos que concurren a la guardia del Hospital (San Roque) a solicitar una interrupción del embarazo. Esas mujeres pueden acceder a una práctica segura bajo el protocolo al cual la provincia está adherido como política pública, hay conserjería, nadie las obliga, firman un consentimiento, y acceden luego a un método anticonceptivo", indicó.Consultada respecto al "chaquetazo" que se realizó a nivel país y que a nivel local se hizo frente al Hospital San Roque de Paraná, opinó: "hacen el procedimiento en su casa, haciendo uso de su autonomía; vuelven a la semana, al control y lo que te dicen es `gracias, qué suerte que pude encontrar una solución, fue un alivio`. Estas mujeres hacen una rotación por efectores de salud donde las condena, las cuestionan y las expulsan"."Desde la Red de profesionales que integro y desde la Campaña Nacional por el derecho al aborto jamás hemos hablado de las mujeres pobres que abortan, lo que decimos es que son las pobres las que se mueren, que es totalmente diferente. Mujeres de todas las clases sociales abortan, la que puede, lo va a pagar y yo no escucho ninguna crítica del grupo anti derecho de esas mujeres que tienen el poder económico, la formación, que son universitarias, que son abogadas, médicas, etc, y que tienen una práctica segura, también clandestina, pero segura. La que no puede pagar eso es expulsada del sistema de salud,", manifestó Comaleras.", dejó en claro., remarcó que "hay vida desde la concepción, por lo que tiene derechos y sobre todo a vivir.".Explicó que ". Desde el Estado hay que mejorar las políticas, que ya existen. Hay que darle a la mujer contención y tratar de evitar que llegue al aborto".Tiempo atrás fue expositora en la Escuela Quirós y habló sobre la cuestión. Al respecto, comentó que "había un desconocimiento muy grande sobre el tema que estamos debatiendo, que es la vida.. Les mostramos a los chicos muchas cosas que no son cómo dicen, como por ejemplo, que los abortos no se hacen en quirófano. Sí se hacen según la semana de embarazo. Les hicimos conocer cómo se hacen, según lo explica la OMS".", señaló.. "Se está discutiendo sobre una realidad que existe, se debate si es legal o ilegal y clandestino, si es seguro o no es seguro. Lo que mata es la inseguridad del aborto, porque las mujeres que tienen plata, acceso a un aborto seguro, por más que sea clandestino, lo siguen haciendo.", entendió."Cuando se discuten políticas públicas, hay que dejar de ver en qué lugar se está y en el que uno se mueve, lo que veo en mi trabajo, no puede ser es el parámetro del cual uno discute las cosas. Para eso", pidió Fernández.. "He atendido a mujeres que se han realizado abortos. Hay mujeres grandes que han venido arrastrando ese trauma durante mucho tiempo y lo han podido plantear en la terapia.", contó.; hay presiones, dudas, angustia y una situación de conflicto con su embarazo y eso no se puede resolver con cinco días para que le hagan el aborto, poner plazos en algo tan importante", argumentó., señaló que "trabajamos en conjunto con la Secretaría de Género y con la Tutoría. Nos visitaron profesionales a favor y en contra del aborto. Fue una charla muy enriquecedora porque nos dejó algo a todos. Queríamos estar informados, saber qué está debatiendo la sociedad y el Congreso. En la escuela conviven muchas posturas"., dijo que ""."Tenía una postura tomada y por eso queríamos que se brinde la información en la escuela. Lo que no considero que esté bien es que en las escuelas privadas se invite a los alumnos a concurrir a las marchas por las dos vidas o a firmar por esa causa. Es una presión", agregó., quien trabajó de serena en un consultorio, relató que "eran médicos particulares y hacían abortos.".