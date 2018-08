Investigan a médica por presuntas irregularidades en su matrícula

Una médica que presta el servicio de guardia durante los fines de semana en el hospital Behring de la localidad de Islas del Ibicuy, en el sur entrerriano, fue denunciada por presuntas irregularidades en cuanto a su matrícula para ejercer la profesión.



"Cuando comenzó a trabajar en el hospital, no quería emitir certificados médicos, o a las indicaciones las daba sin sello, decía no trabajar con obras sociales", comenzó a detallar la concejal de Ibicuy por el FpV, María Laura Peña, en comunicación telefónica con El Despertador el programa que se emite por Elonce TV.



Se trataría de una supuesta médica de nacionalidad peruana que se desempeña en las guardias del hospital de Ibicuy, durante los fines de semana; no atiende en consultorio.



"Detectamos bastantes irregularidades, como que esta señora Teresa Criado carecía de matrícula provincial para ejercer la profesión médica", continuó la edil.



"A raíz de algunas inquietudes de pacientes del hospital, además de las pruebas, decidimos tratar el tema en el Concejo. Hubo algunos que decidieron mantenerse al margen, pero junto a los concejales por Cambiemos, Romina Ayré y Jorge Roberto Gómez, decidimos radicar la denuncia ante el Juzgado de Paz de nuestra localidad, desde donde se dio parte a la Fiscalía, y ante los ministerios provincial y nacional de Salud", explicó Peña.



"Cuando logramos acceder el sistema de Salud de Nación donde están los registros de todos los nosocomios del país y profesionales, buscamos a cada médico de los que trabaja en el hospital y todos demostraron estar bien matriculados, excepto esta señora", reveló la concejal.



Y acto seguido, reveló: "Cuando la buscamos por nombre y apellido, no figuraba. Y según la matrícula que figura en su sello, está a nombre de otra persona que trabajaría en el hospital de San Isidro".



"Estaría haciendo una usurpación de la matrícula de otro profesional", apuntó.



Finalmente, la concejal sostuvo que la investigación inició en el marco del escándalo a nivel nacional por los denominados "médicos truchos".



"Es nuestra responsabilidad como autoridades, velar por la seguridad de la salud del pueblo. Dejamos todo en manos de la Justicia para que se determine la culpabilidad o no, de esta señora y de los directivos del hospital", cerró. (Elonce)