Afirman que hubo ocho denuncias por pérdida de gas antes de explosión en escuela

'Estaban con pérdidas hace dos días. Hubo ocho denuncias en el Consejo Escolar y nadie hizo nada', explicó la mujer, que también trabaja como auxiliar en otra escuela del distrito.'Esto podría haber pasado en cualquier colegio de Moreno. Son todos un desastre. No podemos prender las estufas por el olor a gas que hay en los salones. Los chicos pasan frío. Los padres a veces no entienden por qué hacemos paro, pero tienen que arreglar las escuelas, por favor', siguió la mujer, muy conmovida.El estallido ocurrió en una sala de reuniones de los docentes y provocó el derrumbe de parte del edificio. 'El hecho se produjo en una estufa alimentada por una garrafa' de gas, declaró al canal Todo Noticias el jefe de Bomberos del distrito, Ariel Barcala. La información sobre las causas de la explosión, sin embargo, no fueron confirmadas todavía por las autoridades provinciales.Al reclamo por el mantenimiento de las escuelas se sumó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, quien dijo que los gremios docentes venían denunciando las malas condiciones edilicias en las escuelas bonaerenses y que no fueron escuchados por las autoridades provinciales.