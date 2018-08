Muertos por explosión en escuela: El portero era hijo de entrerrianos

Rubén Rodríguez, conocido como "Oso", tenía 45 años y falleció junto a la vicedirectora de la escuela "Nicolás Avellaneda", en Moreno, tras una explosión por una pérdida de gas. El joven portero era hijo de un matrimonio de Federación.El auxiliar docente trabajaba desde hacía 30 años en la escuela, y estaba comprometido con la actividad sindical. Solía viajar a Entre Ríos para vacacionar en la ciudad de sus padres, a la que definía como "su lugar en el mundo", publica"Que Dios te tenga en gloria Rubén Rodríguez, mi más sentido pésame!!! Te conocí y fuiste mi portero. Un gran dolor! Vamos a luchar porque no pase más esto, descansa en paz!", posteó una ex alumna, Mica Moray, en Facebook. Otras expresiones de dolor y recuerdo del trabajador también pueden verse en las redes, a la vez, en una marcha realizada por docentes, personal no docente y alumnos de distintas escuelas bonaerenses, podían verse carteles con su nombre.Desde la municipalidad hablan de "tragedia evitable" y ese es el sentimiento que predomina en las calles aledañas a la zona del accidente, en donde los reclamos se sienten con fuerza.Sandra era la vicedirectora y Rubén el portero de la escuela. Ambos estaban desde temprano preparando el desayuno para recibir a los alumnos cuando una garrafa explotó.Sandra Calamano tenía 48 años y si bien era vicedirectora de la Escuela N°49 Nicolás Avellaneda, ejercía desde hace tiempo el rol de directora en el establecimiento educativo.El miércoles a la tarde, Sandra se había quedado hasta las 18 en la institución esperando a que llegue una cuadrilla para arreglar el problema de gas que tenían desde hacía, al menos, un año. Nunca llegaron.Este jueves, como todos los días junto a Rubén, el portero del establecimiento, estaba preparando el desayuno para los alumnos cuando la institución explotó.Según contaron los vecinos y padres que llevaban a sus hijos a la escuela tanto Sandra como Rubén Rodríguez, de 45 años, eran muy queridos por los chicos. Rubén estaba en la escuela desde hacía más de 30 años. Sandra y Rubén abrían la escuela hasta los sábados para que los chicos tengan el desayuno seis veces a la semana y hagan actividades extra curriculares.Los padres de los alumnos denunciaron que las fugas se venían registrando desde hacía más de un año y muchas veces tuvieron que suspender las clases por el fuerte olor a gas.Vecinos de la escuela y padres de los alumnos coinciden en que Sandra amaba dar clases, amaba la escuela y amaba a los chicos. "Vivía para ellos", dijo una vecina a los medios que se acercaron a la escuela.Jesica es madre de tres menores que asisten a la escuela y además parte de la cooperadora que gestiona la escuela. En diálogo con La Nación, contó: "Como todos los días Sandra, la vicedirectora, vino y abrió el lugar con Rubén, que es portero y auxiliar de cocina. Pero explotó todo. Ella salió volando y aterrizó en la casa de un vecino, rompió una reja. Murió a las 8.10 y a las 10 el cuerpo estaba tirado ahí. Un vecino tuvo que sacar una sábana y la taparla porque estaba a la vista de todos, de los chicos que venían para acá".Además, agregó que el problema del gas no era ninguna novedad, sino un inconveniente con el que luchan desde hace tiempo: "Tenemos más de ocho expedientes por fuga de gas en la escuela. Se vienen suspendiendo las clases seguido. Acá los chicos desayunan, almuerzan y meriendan, pero se les cortan las jornadas porque no se arregla nada".Angustiada por lo ocurrido, habló de injustica y de responsabilidades. "Esto no es un accidente, es un asesinato. Esto se pudo haber evitado. Firmé un montón de actas con reclamos. Es una escuela para 200 y vienen 500 chicos".