Pronostican un "evento del Niño para septiembre u octubre"

El meteorólogo Leo de Benedictis brindó detalles de las perspectivas climáticas para la próxima campaña de granos grueso.



"El invierno ha sido perjudicado por el frio y la humedad, cosa que no se da habitualmente. Cuando es un invierno frio es más tirado a seco pero este invierno ha combinado estos dos factores que por lo general no suele suceder. Además hubo mucha nubosidad y mucha humedad".



Estas condiciones han venido muy bien para quienes pudieron cumplir con la campaña de fina ya que se mantuvo la humedad bastante elevada y si bien faltó un poquito de radiación solar estamos todavía en la mitad del invierno".



El problema fue para aquellos maíces más tardíos donde la humedad generó complicaciones que retrasaron la recolección, pero en realidad esa situación quedó más relegada hacia el sur de la región productiva -no tanto para el centro/norte- sino más bien en el sur de Buenos Aires.



Si miramos a nivel general esta humedad vino muy bien para la mayoría de los cultivos de fina y deja un colchón pensando en la siembra de la gruesa"- afirmó.



En tanto agregó que a corto plazo las perspectivas son de días fríos pero soleados con temperaturas en ascenso, supo Campo en Acción.



"Luego la tendencia es que se mantenga la humedad porque vamos rumbo al evento del Niño a partir de septiembre/octubre, eso nos garantiza un aporte de humedad mucho más significativo y eso puede estar acompañado de lluvias importantes".



Bajo este panorama ¿Qué tiene que tener en cuenta el productor para la campaña de gruesa?



"Una de las cuestiones principales es tratar de monitorear la humedad que tiene en su lotes para poder ingresar en los momentos óptimos de humedad. Que las lluvias no empiecen a generar excesos hídricos, que eso sería un problema. Entonces, aprovechar el colchón de humedad que, por ejemplo, que en ese tipo de situación con el fenómeno del niño retrae la posibilidad de tener heladas tardías, así que eso es positivo para sembrar de manera temprana ya que corre menor riesgo de tener una helada tardía".



"En términos generales el tema de la humedad viene muy bien siempre y cuando no sea excesivo. A partir de septiembre se esperan lluvias más copiosas, tormentas más importantes que ayudado con el niño puede ser que estos eventos sean muchos más generalizados abarcando zonas muchos más amplias".



Consultado por la bajante de los ríos explicó:



"Con las perspectivas que estamos teniendo es positivo que la situación sea de bajante porque si las lluvias comienzan a ser abundantes durante el periodo de la primavera eso va a aportar un incremento en los niveles del río. Al estar en esta situación de bajante se podría recomponer a partir de la primavera con las lluvias. En general no viene tan mal arrancar en un piso tan bajo teniendo en cuentas las perspectivas a largo plazo".