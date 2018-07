En Gualeguaychú desconectan 40 medidores de luz por día por falta de pago

"Las tarifas suben por ascensor y los sueldos por escalera", dice la frase popular que encaja perfectamente a la realidad de los usuarios de Gualeguaychú y también a la Cooperativa Eléctrica. Días atrás, desde la entidad comenzaron a informar que los usuarios que deban facturas iban a ser desconectados, por lo que solicitaban un cumplimiento con el pago.



El contador de la Cooperativa Eléctrica, Alfredo Darré, contó en diálogo con El Día cuál es la situación de los 40 mil usuarios que reciben el servicio en la ciudad del sur entrerriano. "Nosotros tratamos de hacer la menor cantidad de cortes posibles, llamando a los usuarios y ofreciéndoles todo tipo de refinanciaciones. El problema es que cuando le cortamos el servicio porque no se encontró una solución, automáticamente vienen y pagan pidiendo la reconexión inmediata", relató Darré y agregó: "Algunas veces es imposible realizarla en el momento. Por ejemplo, en casos en que se paga muy cerca del mediodía o en un centro de pago a la tardecita. Lo cierto es que nosotros nos enfocamos en reconectarlo en las primeras 24 horas hábiles".



"Si se corta un viernes, tendríamos tiempo hasta el lunes. Avisamos esto porque justamente lo que queremos es no generar rispidez con el usuario" explicó. ¿Cuándo pueden cortar el servicio? La Cooperativa tiene la potestad de cortar el servicio una vez que pasaron 48 horas del segundo vencimiento, aunque no lo efectivizan porque aseguran comprender la situación del usuario que entró en mora. "Estamos haciendo un poco de contención social porque entendemos las dificultades de la gente. El uso y costumbre espera a una segunda boleta, pero nosotros podemos hacerlo desde la primera. Llegamos al corte, sólo cuando vemos que el usuario no tiene vocación de acuerdo", indicó el contador.



El porcentaje de morosidad actual ronda el 10% y se ha incrementado un 6% desde la recomposición de las tarifas, según números oficiales de la Cooperativa Eléctrica.



Antes era de un 3 a 4% el índice de morosos y trepó al 10%. "Ahora está bajando pero de todas maneras hay mucha morosidad: no sólo residenciales, sino también hay comercios y hay industrias", explicaron.



Refinanciaciones y aumentos



En la oficina de refinanciaciones se atienden 3 mil casos mensuales, de un total de 40 mil medidores que están dados de alta en la ciudad. "Tratamos de hablar mucho con el usuario, y sólo cuando no se llega a una solución, se llega al corte, pero la idea nunca es llegar a esa instancia. Desde la Cooperativa hay buena voluntad", resaltaron.



Por mes, están ejecutando mil cortes; lo que representa un total de 40 desconexiones por día hábil. Para informar y poner en preaviso a los vecinos, se envían volantes informando sobre la deuda. "Estamos encima porque ahora no es como antes que se pagaba con el cambio chico. Ahora cuesta más", opinó Darré.



Desde enero de 2016 a la fecha el servicio aumentó un 400%. Según el contador, "la tarifa subió muchísimo porque estaba muy retrasada durante mucho tiempo y eso es lo peor que se puede hacer. Hoy, una familia que hace un uso moderado paga una factura menor a la de lo que cuesta otro tipo de servicios, pero fue muy fuerte porque antes se pagaban 200 pesos y eso saltó a 800, 900 pesos".



En la última revisión trimestral, el gobierno entrerriano decidió no subir la tarifa. Esto incluye las facturas de mayo, junio y julio, y según indicaron desde la Cooperativa local, estiman que lo mismo va a suceder en el próximo trimestre.