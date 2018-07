Polémica obra de teatro: Desnudos y con pañuelos verdes frente a imagen del Papa

Mensaje de Mons. Luis Fernández en ocasión de lo acontecido en una obra teatral exhibida en el marco del #FestivaldeTeatrodeRafaela pic.twitter.com/VZLj5nPTvo — Diócesis de Rafaela (@DiocRafaela) 22 de julio de 2018

En el marco de Festival de Teatro que organiza la municipalidad de Rafaela mueve a la región, a sala llena y para sorpresa de buena parte de los espectadores, el viernes se presentó la obra DIOS en el Centro Cultural Municipal, cuyo contenido generó una polémica inmediata y fue considerada un agravio para la comunidad católica y una provocación por las autoridades eclesiásticas de la región.Con algunas modificaciones, la obra reflejaba la ceremonia de los católicos y se cantaban canciones de misa que lograron cierta interacción con el público. Pero luego subieron sobre el escenario, una imagen gigante del papa Francisco y la Virgen María y, sobre ellas, dos personas desnudas comenzaron a colocarles pañuelos verdes -con que se identifican quienes están a favor de la despenalización del aborto- e invitaban al público a recorrer el escenario.La reacción de los asistentes fue inmediata: "Hubo quienes aplaudieron y otros que quedaron sorprendidos", le contó aun espectador. Sin embargo, pronto, las fotografías de personas ofendidas en su sentir con la obra comenzaron a circular en las redes sociales, acompañadas de un texto alusivo que repudiaba el acto. "¿El intendente sabrá de esto?", se preguntaba un ex concejal a la salida de la obra.La noticia no tardó en llegar al Obispo de Rafaela, Luis Fernández, quien en un comunicado recogió los sentimientos de buena parte de los asistentes considerando la obra como "un agravio al espíritu religioso que no colabora con la pacificación anhelada de nuestra sociedad"."Consideramos necesario unirnos a las diversas manifestaciones que, de manera especial en las redes sociales, expresan su dolor y su repudio hacia estos hechos", advirtió."Deseo dejar en claro nuestro respeto y defensa de la libertad de expresión artística, pero con la misma fuerza creo que no se tuvo en cuenta el respeto a los hombres y mujeres que profesamos la fe de los cristianos, y que su libre ejercicio y expresión constituyen un derecho debidamente garantizado por la Constitución Nacional", añade el comunicado de Fernández.Por último, indica que "la mencionada obra es un agravio al espíritu religioso, y que no colabora ni a la pacificación anhelada de nuestra sociedad ni al debido respeto al ejercicio de las creencias que conviven pacíficamente en nuestra Patria. Este hecho duele profundamente, y así lo sentimos de manera especial los católicos de Rafaela".En anteriores presentaciones de DIOS, por ejemplo en el Centro Cultural Recoleta, en la promoción de la obra se aclara que "puede herir la sensibilidad religiosa, moral e ideológica del espectador. Queda bajo su decisión ingresar a la misma. Prohibida para menores de 18 años"."En la cartilla de programación no había ninguna advertencia", le dijo aotro espectador que estuvo presente el viernes por la noche en la obra.En una entrevista reciente, Lisandro Rodríguez, dramaturgo y director de la obra, explicó que "(La obra) DIOS es casi un homenaje a León Ferrari, aunque en realidad es un homenaje al Papa. Y trabaja con la idea de la corporación 'iglesia', donde lo que opera son las corporaciones. Son las construcciones de poder que operan todo el tiempo. Vamos a hablar de lo que no se habla. Ahí es donde el arte entra y se pone en tensión, interpela. Pero también es un refugio donde podemos sentir cierta complicidad".