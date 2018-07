Murió el "Tapecito" Villalba: Despiden al conocido músico chamamecero

Heredero del chamamé

La ciudad de Villaguay y el mundo chamamecero, se encontró con la triste noticia de la muerte del Tapecito Villalba, uno de los reconocidos acordeonistas de la música chamamecera entrerriana.Villalba fue integrante de reconocidos grupos, entre ellos, los Majestuosos del Chamamé, formó su grupo el Tapecito Villalba y sus Príncipes del Chamamé y junto a otros artistas, compartió los mejores escenarios del país.Según indicóuna enfermedad desgastó su salud y no pudo resistir.El querido y reconocido músico Tapecito Villalba, quien fue intervenido quirúrgicamente en el mes de junio y se encontraba en estado delicado, internado en el Hospital Santa Rosa de Villaguay, falleció hoy, informaron sus familiares.Profundo dolor ha causado la noticia que conmueve a familiares y amigos que estaban preocupados por la salud de Juan Ramón Villalba a quien se conocía popularmente como Tapecito, quien desde niño heredó el gusto por la música heredado de su padre, quien puso en sus manos el primer acordeón.

Acordeón en silencio

Despedida en las redes

Su arte particular en la ejecución del noble instrumento le permitió arrancar los mejores matices y brillos anidando en las teclas su sentimiento transmutado en música.Quienes lo conocieron saben de su humildad, su predisposición para ayudar en situaciones de necesidad de muchas personas, como lo hacen nuestros músicos cuando se los requiere para actos solidarios, indicóEn vida, el Tapecito disfrutó de la admiración de muchos colegas que lo definieron como un referente de la música del litoral.Sus familiares, amigos, conocidos y admiradores despedirán sus restos hoy a las 16,30 horas en el cementerio de Villaguay."Me llevaste de la mano a los majestuosos cuando solo tenía 14 años con eso resumo todo lo demás, el destino quiso que tu última actuación fuera con nosotros te lo merecías porque vos hiciste todo esto la gente nunca olvidara y yo tampoco porque te conocí más que nadie ,sino quise verte mas es porque me quería quedar con nuestro último viaje los mates y las risas acordándonos de las locuras que hacíamos me guardo nuestra última foto y los msj que dios te tenga en la gloria compañero y descansa en paz"