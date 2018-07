Habló la madre de "Pity" Alvarez: "Mi hijo no es un asesino, tuvo un error"

"Mi hijo no es un asesino, tuvo un error muy difícil de volver atrás, pero no es un asesino", sostuvo la mujer.



En diálogo con TN, la madre del cantante detenido se quejó de que su hijo era víctima de una suerte de hostigamiento por parte de Cristian Díaz, el hombre asesinado el pasado jueves en el barrio porteño de Villa Lugano.



"Siempre que él (Pity) salía de su casa, alguna cosita existía, un roce o un cobro de peaje, ya sea de dinero o de otras cosas", denunció.



Y agregó: "Lo que pasó fue totalmente impensado porque los planes eran otros. Yo hablé con Cristian el miércoles a las 22:30 porque el jueves tenía turno a las 6:00 para hacerse estudios médicos. Se programó para hacerlos todos juntos y que no pierda tanto tiempo porque una de las problemáticas de él era salir de su casa. Últimamente sentía mucho hostigamiento por ciertas personas que rodeaban el lugar. Se sentía un poco amenazado".



En ese sentido, la mujer responsabilizó de esa situación a "un grupete que se juntaba en una glorieta entre los jardines del edificio, era algo permanente".



"Son chicos que no tienen otra forma de conseguir cosas. No tienen trabajo, no tienen futuro, no tienen un proyecto de vida.



En cambio, Cristian, así como lo ven, estaba escribiendo un libro de su vida y lo iba a vender a una cadena de televisión.



Tenía proyectos", destacó la madre del cantante.



Cristina Álvarez contó que su hijo tenía previsto ir al boliche Pinar de Rocha en la noche del crimen para asistir a un recital de Ulises Bueno, cuando habría sido atacado por Díaz y otros dos hombres.



"Este chico lo hostigaba, como pasaba siempre. Le decía cosas. Antes tuvieron una discusión y Cristian le dijo ´te voy a pegar un tiro en la gamba´. En esta oportunidad, el pibe le dijo ´ahora que estoy acá por qué no me lo pegás, yo no tengo nada que perder, ya estuve en la cárcel'. Lo desafiaba. (Díaz) le dio un cabezazo y lo tiró contra unos arbustos. Ahí se sienten los disparos y los dos (´Pity´ y su pareja) salen corriendo.

Ella tomó el arma y cuando subieron al auto Pity le dijo ´qué hacés con eso´, y ella la tiró en la alcantarilla", concluyó.



