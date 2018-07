Macri recibió a los padres de Justina: "Nos sentimos muy apoyados", dijo la mamá

El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a los padres de Justina Lo Cane, la niña que inspiró la reciente ley para declarar la figura del donante presunto, y los felicitó por la campaña de concientización y haber logrado que se aprobara la norma con amplio apoyo en el Congreso.



"El Presidente nos recibió muy amablemente. Nos felicitó y nos sentimos muy apoyados por él. Fue un encuentro muy cálido, muy emotivo, sobre todo para mí que, como madre, cuando me hablan de Justina, de la Ley Justina y todo lo que tiene que ver con eso me emociono hasta las lágrimas", manifestó Paola Stello, la madre de la niña que falleció el año pasado mientras esperaba un trasplante de corazón.



Por su parte, el padre de Justina, Ezequiel Lo Cane, remarcó que el jefe de Estado manifestó su compromiso "para que esto se reglamente respetando la esencia de la ley".



"Hay que reglamentarla rápido porque cada día que pasa mueren entre seis y siete personas porque no reciben los órganos que necesitan", agregó el impulsor de la norma.



Del encuentro también participaron los hermanos menores de Justina, Cipriano y Ceferino; el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein; el senador nacional de la UCR Juan Carlos Marino, autor del proyecto de ley; y el diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky.