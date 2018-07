Buscan a una adolescente que se iba a encontrar con una amiga y nunca llegó

Sofía Roh tiene 14 años y está siendo intensamente buscada luego de la denuncia realizada por su mamá Analía.La adolescente fue vista por última vez, el martes cuando salió de su casa ubicada en calle Ramírez al 1000 del barrio Martín Fierro, de Concordia. "Salió a las 17.15 de casa para encontrarse con un amiga en la Escuela de Comercio N°1 y de ahí se iban a ir a practicar fútbol al Club Libertad", contó su madre. "La amiga fue, pero ella nunca llegó", agregó la mamá."Buscando datos, me encontré con un chico que me dijo haberla visto a las ocho de la noche cerca de casa, pero después no supe más nada", comentó la madre.Analía hizo la denuncia en sede policial y señaló que puso a disposición de la policía los datos del chico y de un "Facebook" que ella tiene. "Son los únicos datos que tengo", remarcó.Si alguien tiene datos sobre su paradero comunicarse con la familia de la joven al 345 4023690 o en sede policial.