Caravana y "ruidazo": "Estamos levantando la voz por las dos vidas"

"Los pañuelos celestes" se hicieron visibles este domingo en una convocatoria realizada por la Red de Familias Entrerrianas "a favor de las dos vidas". La marcha partió de la Plaza de Mujeres Entrerrianas, a las 16, recorrieron diferentes lugares de la ciudad, realizando "un bocinazo".Llegaron a Casa de Gobierno donde hicieron un acto, leyendo un comunicado "a favor de las dos vidas". El objetivo fue "pedir una federalización del debate" y "rechazar totalmente la creación del derecho a abortar", según explicaron.El abogado Leandro Jacobi, que expuso en el Congreso, en el marco de las audiencias por el debate sobre el aborto, se hizo presente en la convocatoria de este domingo. En este sentido, aseveró a Elonce TV: "Como ciudadanos queremos seguir expresándonos sobre el porqué debemos seguir defendiendo las dos vidas, que están protegidas desde el bloque de constitucionalidad, contempladas por la Convención de los Derechos del Niño, desde el momento de la concepción y también en el concepto de persona"."Esa persona debe ser protegida y tutelada por el Estado y por la sociedad. Es importante que nos comprometamos para que haya soluciones equitativas que integren a todos", acotó el abogado.Otra de las participantes en la marcha, la Licenciada en Psicología, Ruth Penachinni, quien también expuso en las audiencias realizadas en el Congreso nacional, aseveró: "Les decimos a los legisladores que somos millones de argentinos los que les pedimos que voten de acuerdo a sus valores y conciencia. Los votamos porque creemos en los valores, sobre todo en el de la vida. Si no se respeta este, no se puede respetar ningún otro valor".Entendió que "durante un tiempo nos mantuvimos callados y dejamos que un reducto de la sociedad levante la voz más fuerte, pero esa es la minoría. Hoy estamos levantando la voz por las dos vidas. Les decimos a los legisladores que el pueblo entrerriano, en su mayoría, está a favor de las dos vidas".La médica generalista y especialista en administración de salud, Marta Palma, detalló que su trabajo lo ha desarrollado en la zona rural y en lugares carenciados, por lo que acotó: "Muchas mujeres están siendo usadas en favor de la campaña que llevan adelante para que se apruebe el aborto. Muchas mujeres carenciadas no sólo no buscan abortar, sino que además son solidarias y están acogiendo en su seno a otros niños"."Si bien se haba de aborto espontáneo y provocado, es generalmente inducido por pautas familiares, sociales, mandatos, inseguridad, desamparo.Muchas veces la mujer que está expuesta en esta situación, la sociedad y el Estado, lo único que le ofrece es el aborto. Pero esta no es la única opción, debemos educar, acompañar y crear, políticas y programas en defensa de la vida, de las dos vidas, de soporte a la niñez y a la mujer embarazada, que son grupos vulnerables que están siendo cercenados en sus derechos", aseguró la profesional, presente en la marcha.Asimismo entendió que los médicos "hemos sido formados para defender la vida desde la concepción hasta la muerta, y no podemos estar involucrados en una ley perversa que pretende penalizar a los médicos que no se avengan a realizar abortos. Decimos sí a la Vida, salvemos las dos vidas, porque toda vida vale"."Este es el mensaje para los legisladores, que no manchen sus manos con sangre inocente. NO pueden decir que es por ignorancia, porque en todo este tiempo ha habido gran cantidad de debate, y lo estoy diciendo desde lo científico, desde lo ético. Pedimos que tampoco lo hagan por razones personales, por intereses espurios; sabemos todo lo que se mueve detrás de la campaña de la legalización del aborto", aseveró Palma.