Imágenes muestran la inusual bajante que registra el río en Gualeguaychú

, tres centímetros más que la medición del 1 de mayo de 2015, cuando bajó hasta los 0,52 centímetros", explicó Daniel Hernández, referente durante los últimos años del área de Defensa Civil municipal y gran conocedor del comportamiento del río.La explicación de la baja del río no es otra que la sequía que viene aquejando no sólo a la región desde comienzo de este año sino también a toda la cuenca del río Uruguay. Yy tampoco el fenómeno meteorológico ha sido con la consistencia tal para dejar atrás la seca que aún afecta de cierto modo a toda la región."Todo esto se debe básicamente a la falta de agua, a la sequía que está en toda la cuenca propia del río. Por ejemplo, Salto Grande no está evacuando: sólo mil metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es que sea de siete u ocho mil metros cúbicos por segundo. Esto provoca que el lago también esté muy bajo, y de 14 turbinas que la represa tiene disponibles, hoy en día sólo están trabajando con cuatro. Eso porque hay poca agua y hay que cuidarla. Al no haber lluvias arriba y tampoco en la cuenca, el cuidado del agua se hace primordial", detalló Hernández al diarioEn la víspera, a la altura del puerto de Gualeguaychú,. Por su parte, en la zona del Club de Pescadores se veían un banco de piedra o arena al descubierto, mientras que más al sur,Por último, este fenómeno -que al parecer no variaría su condición en el corto plazo-: "En todo curso de agua, el estancamiento es malo: propicia la aparición de suciedades y espuma. Además, proliferan las algas. La fauna ictícola tiene que buscar profundidades, de lo contrario empieza a sufrir los efectos del frío, y al no tener la dinámica natural, no tiene la oxigenación que el movimiento le produce. No es bueno que el río esté quieto, y menos quieto y bajo", concluyó el especialista.