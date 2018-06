El Ventilador: acaloradas exposiciones sobre la despenalización del aborto

A favor y en contra: todos se expresan en la calle

El Ventilador y la polémica que divide a la sociedad argentina

"Nuestros derechos se ponen en juego en el Congreso"

"Nadie niega el aborto, pero han disminuido con los años"

"Las mujeres que abortan tienen síndrome postraumático"

Es un tema delicado, sensible.... Según cálculos de los organizadores, la marcha congregó a cerca de 25 mil personas en la Costanera paranaense, quienes con banderas argentinas, carteles, crucifijos gigantes y pañuelos celestes, exigieron a los diputados que no den su aval a la iniciativa.Las convocatorias fueron impulsadas por agrupaciones que concentran a diversas ONGs, y según explicaron, buscaron visibilizar el verdadero sentir de la sociedad argentina y reclamar al Congreso de la Nación "que se abstenga de aprobar leyes que dañan al tejido social".Además del rechazo a la ley, los sectores Pro-Vida reclamaron que se busquen verdaderas soluciones a los problemas de las mujeres, sobre todo las de sectores más vulnerables.La manifestación contó con una fuerte presencia de la Iglesia, incluido el cardenal Esteban Karlic.Reclaman a los legisladores entrerrianos que voten a favor de los derechos, la salud y la soberanía de los cuerpos de las mujeres. Y resaltan que esta instancia marca "un antes y un después en nuestro país, donde el aborto ya no puede ser escondido ni silenciado"., entendió que el debate que se dará este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación será "intenso, tal cual lo ha venido siendo en estos tres últimos meses. Esperemos que sea con mucha responsabilidad con la sociedad, y con las mujeres y personas gestantes. Nuestros derechos son los que se están poniendo en juego en el Congreso de la Nación. Luego de cien años, la democracia argentina empieza a saldar la deuda que tiene con nosotras, entendiendo que el aborto es una realidad en nuestro país, que ya es legal con ciertas causales en Argentina y que es hora de dar el paso para que cualquier mujer o persona gestante tenga el derecho a decidir, sin caer en las manos del mercado, de la clandestinidad y la inseguridad".. Nuestra consigna es integral, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", dijo además., aseveró que sí es una realidad el aborto "y nadie niega que sea así" aunque, expresó "ha ido disminuyendo a lo largo de los años los números de abortos, en Argentina: En 2016, se produjeron 43 muertes en el país. No todas estas muertes son por abortos clandestinos.Creemos que el Estado debe garantizar que esas mujeres no lleguen a esa situación extrema que tienen que tomar una decisión en condiciones de clandestinidad.".preguntó a Ghía qué factores llevaron a que nuestro país avance tanto con un debate que comienza a saldarse este miércoles."A lo largo de estos años se han ido dando una serie de situaciones que han llevado a que hoy estemos debatiendo el tema del aborto, entre ellas, la destrucción de la familia, la educación sexual mal entendida sin responsabilidad, y una pérdida del sentido y del valor de la vida de las personas.", indicó Ghía.Luego de que Ahumada pusiera énfasis en que desde 1921, "el aborto es legal en casos concretos",aseveró que "".La psicóloga Claudia Gómez Arpi apuntó que, es decir el estrés postraumático. Hay investigaciones que lo avalan. He atendido muchas mujeres, en mi consultorio, que lo sufren".aportó que seguramente el tema de que "haya o no secuelas, es algo muy personal" y dijo que en informes pudo observar que "muchas mujeres lloraban luego de contar su experiencia tras un aborto" y que "sólo una, mostró no haberle afectado".La psicóloga manifestó luego de esto: "En la página Comunidad digital de mujeres que abortaron y tiene un apartado que se llama `yo aborté` y los testimonios no hacen más que describir el síndrome postaborto. Incluso, hay mujeres que hablan, en lugares donde el aborto es legal".

El síndrome post aborto es una falacia

En tanto, Nadia Burgos, explicó que ". Esto no tiene que ver con estudios, con un papel, sino con lo que pasan las mujeres. El 60% de los países del mundo tienen legalizado el aborto y no hay síntomas post aborto.".Asimismo, dijo que "la ONU, conjuntamente con UNICEF, le pidió a la Argentina que también legalice el aborto. En el 2017 hicieron un estudio en nuestro país en donde determinaron que cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años tiene un bebé. Así se determinó un protocolo a seguir, se lo exigen: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir"."Hay casos de mujeres que van presas por abortar. Luchamos muchísimo para sacar a Belén, una joven tucumana que llegó al hospital con un aborto espontáneo, sin saber que estaba embarazada. Antes de que existiera el protocolo ILE (interrumpción legal del embarazo) hubo casos de abortos no punibles en nuestra provincia que no se pudieron realizar porque la justicia se interpuso en el derecho de las mujeres a poder tomar la decisión de las mujeres.".Consideró que ""."Cuando hablamos de aborto. No venimos a este mundo a ser madres, sino a ser todo lo que quisiéramos ser, entre eso ser madres", aseveró.

Tu cuerpo es tu brazo, un tatuaje, pero no el bebé, el feto

La Dra. Mirta Masiano, que trabaja en el Hospital San Martín, consideró que "se están violando muchas cuestiones vinculadas a la vida humana.".Desde hace tiempo, integra un grupo de ayuda a la mujer embarazada que está indecisa en abortar o no. Basada en su experiencia, relató que "las ayudamos y les hacemos un acompañamiento físico. Durante un año se las ayuda con pañales, leche y con compañía. La respuesta que hemos tenido ha sido muy buena y".Y agregó: "".Además, remarcó que ". No es una cuestión económica".

El embrión no es persona

Por su parte, Flavia Pereyra, médica, manifestó que "".Señaló que "hubo un caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los embriones no son personas y por lo tanto no existía delito en congelarlos".Se refirió también al medicamente que comúnmente se utiliza para abortar y aseguró que ". A las pastillas se las coloca en la boca o por vía vaginal. Es un tratamiento ambulatorio".apuntó que "en el debate del aborto se dice que ya es una persona, sin embargoPor otra parte, en los tratamientos de fertilidad, se fertilizan varios óvulos de un montón, se selecciona uno y los otros se descartan; nunca escuché que se hable de homicidio contra llevó adelante esta práctica".

No se puede negar que el aborto está

El periodista Sebastián Martínez, opinó que "es importante para la Argentina que la democracia permita este tipo de debates. Es un crecimiento social para todos, son buenas las marchas a favor y en contra."."Hay abortos en clínicas privadas y en sectores vulnerables. ¿Cuál es la alternativa?", se preguntó.

"Para las personas discapacitadas, todo significa un atentado a la vida"

, se sumó al debate relatando que "durante muchos años, la Facultad de Trabajo Social, junto al Colegio de Abogados, trabajamos en materia de discapacidad y generamos un espacio que permitía la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, en la provincia".", puso relevancia. "Para las personas que sufrimos discapacidad, todo significa un atentado a la vida. Como abogada, yo estoy defendiendo el derecho de una persona con discapacidad, no estoy mirando si lo hago desde su concepción, o durante la vida que estoy viendo. Para mi es tan persona la que está en el seno materno, como la que deambula, camina, o esta que está en el mundo. Es un riesgo enormísimo, porque se pone en vilo otros tantos derechos", dijo.Lalo Foncea hizo aportes al debate y moderó la acalorada discusión. Valoró la gran cantidad de aportes que se realizaron en el tema y abogó para que lo que ocurra este miércoles en el Congreso, sea fructífero para toda la sociedad.