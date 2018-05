Por hechos de inseguridad, crece la demanda de seguros para viviendas y autos

Foto 1/2 Foto 2/2 Mario Cersofio, a cargo de la Gerencia Comercial y Técnica del IAPSER

Los hechos de inseguridad se viven a diario, no sólo en nuestra ciudad, sino en todo el país. En este sentido, desde el Instituto del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), indicaron a Elonce TV que aumentan las consultas y la demanda de seguros para los hogares y también para los automóviles.



Si bien los robos "son negativos, generan el mercado de los seguros integrales y la demanda crece", dijo Mario Cersofio, a cargo de la Gerencia Comercial y Técnica del IAPSER.



"Nuestra familia de productos se llama IAPSER Plus, que está compuesta de Hogar Plus (seguro integral de combinado familiar) tiene un paquete de cobertura por incendio de la vivienda y dentro de ella está contemplado el robo. También para comercios está Comercio Plus que tiene cobertura de incendio, responsabilidad civil, cobertura de cristales que es un riesgo a cubrir y el robo que contempla tanto mercaderías como bienes de uso y específicamente se pueden cubrir herramientas que son útiles a la hora de desarrollar la actividad", explicó Cersofio.



En el caso de los automóviles también hay demanda. En este caso, la cobertura cubre robo e incendio "que se da mucho en casos de vandalismo o el mercado negro de autopartes que genera el robo de automóviles". Además de la cobertura de todo riesgo en daños del vehículo.



"En cada póliza se establecen sumas aseguradas y hay bienes que se cubren específicamente. Además tenemos productos cerrados que son propuestas con distintas sumas aseguradas; en el caso de Comercio Plus con cuatro propuestas distintas, cada una con su valor", agregó.



Consultado sobre qué mercado genera más demanda, Cersofio indicó que "se contrata más por hogares", si bien "hay una baja concientización respecto a este tipo de coberturas. En general en Argentina hay baja conciencia aseguradora, tenemos poca penetración en este tipo de productos y a la vez como oportunidad de negocios tenemos muchísimo para crecer".



En comercios "tenemos un proyecto de crecimiento, también en lo que son consorcios. Por ahí la gente tiene cubierto el automóvil y no el negocio que es su actividad principal, y es por eso que tratamos de crecer conciencia y crecer en este tipo de productos". Elonce.com