Video: Recuerdan a las víctimas del puente Victoria - Rosario

A través de un video, se muestra y se cuenta brevemente la historia de Mariana, una chica que desde hace 15 años se encuentra postrada tras sufrir un accidente en esa traza.Vale recordar además que desde hace un tiempo se vienen discutiendo distintas opciones para mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad del puente y sus alrededores ya que han sido numerosas las víctimas que se ha cobrado.El video difundido por la ONG Compromiso Vial , del realizador rosarino Ignacio Roselló, se titular "15 años: 50 vidas, cientos de historias truncas", y resalta la importancia de no tener #NiUnaVictimaVialMás, etiqueta que será usada para todo tipo de noticia y publicación relacionada."15 años es el mismo tiempo que Mariana Barreira, la primer victima vial de esta conexión se encuentra en coma vigil (estado vegetativo). Junto a la familia de Mariana, y en memoria de las más de 50 víctimas fatales, familiares y activistas de la #SeguridadVial, sostenemos cientos de preguntas que aún no tienen respuesta, y muchas que aún no han sido escuchadas", reclamó la ONG Compromiso Vial."Sin decisiones y acciones claras, firmes y permanentes, la prevención para evitar siniestros se diluye. Las cosas no SON así. Están así y necesitamos cambiarlas. La urgencia es hoy", concluyeron.