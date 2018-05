Anotaron a niña en Entre Ríos con el nombre de un personaje de La Casa de Papel

Sociedad Crecen las consultas para anotar bebés con los nombres de La Casa de Papel

Las series y también las telenovelas influyen en la elección de los nombres de los recién nacidos. Y en el país se empezaron a anotar bebés con los nombres de La Casa de Papel. "En Entre Ríos tenemos, que nació en el mes de abril. De los demás personajes, todavía ninguno, pero probablemente al impacto lo veremos más adelante", dijo ala directora del Registro Civil, Vanesa Visconti.La funcionaria aclaró que "hay un montón de nombres que no tienen género" y citó como los más claros ejemplos José y María.Explicó durante el programaque "el Registro Civil, desde el 1 de agosto de 2015, se plantea la libertad de poner nombres, siempre y cuando no sean extravagantes. Se pueden poner hasta tres nombres, más el apellido".El tema de definir la extravagancia es complejo y "le deja al registrador" esta responsabilidad."Tratamos de que cuando van inscribir un niño, tengan la libertad para elegir. Cuando escuchamos que el nombre está asociado con alguna situación vivida en el país o con alguna de las denominadas malas palabras, buscamos de hacerlos reflexionar, pero no hemos tenido ningún rechazo. En alguna charla se explica que es el nombre que el niño o niña llevarán toda la vida", acotó la funcionaria."Si me quisiera adicionar el apellido materno se debe presentar una nota ante el Registro Civil. Se hace un control legal. Una vez que se tiene la documentación, se hace una resolución, con la cual se ordena la adición del apellido y, a partir de allí, se hace un nuevo documento", explicó Visconti.Aclaró que "si es menor de edad debe venir con la firma de ambos progenitores. Cuando tiene más de 12 años, pedimos que el niño también firme la petición".En cambio, "para el cambio de apellido, la situación es judicial, a excepción que sea por identidad de género, que es un trámite sencillo que también se hace en el Registro Civil".