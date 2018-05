Crecen las consultas para anotar bebés con los nombres de La Casa de Papel

La identidad es un tema clave en La casa de papel. Los nombres de Silene Oliveira, Andrés de Fonollosa o Agata Jiménez -como se llaman en realidad algunos de los personajes- apenas se escuchan en el relato. Cada uno de los ocho atracadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre oculta su identidad tras el nombre de una ciudad: Tokio, Río, Denver, Berlín, Moscú, Nairobi, Helsinki y Oslo.Tan atractiva está resultando la serie para los argentinos que, mientras se espera su tercera temporada, impulsóDesde el 6 de abril -cuando se estrenó la segunda parte de la serie- y hasta este viernes, hubo un boom de consultas sobre el tema en el Registro Civil porteño, y"Fueron muchísimas las consultas para saber si pueden ponerles los nombres de los personajes. No sé si luego (las consultas) se materializarán en bebés anotados así, pero", dijo aMariano Cordeiro, director del Registro Civil, que depende del Ministerio de Gobierno porteño.Si bien Nairobi, Río y Berlín son nombres de ciudades,. No hay una cifra registrada de cuántos padres preguntaron, ya que las consultas se realizan de manera inorgánica, es decir, no hay un 0800 o correo electrónico donde hacerlas.Según datos del Registro Nacional de las Personas, entre 1922 y 2015,. La asociación entre el interés actual por esos nombres con los atracadores de La Casa... parece indudable."(Las consultas) llegaron al mail general del Registro Civil o, en persona, por parte de quienes se acercaban para hacer otro trámite y de paso preguntaban", describe Cordeiro."Como esas identidades son tan importantes en la trama de la serie, tienen una connotación especial. A la vez, es importante destacar que las dudas de si se puede o no elegir tal nombre para tus hijos es parte de un desconocimiento del cambio de las leyes", señala el funcionario.El director del Registro Civil se refiere a que desde 2015, con el nuevo Código Civil y Comercial,. Desde entonces, se acabaron los listados de nombres aceptados, la imposibilidad de elegir alguno que genere ambigüedad a la hora de definir el género y el pedido de permiso para los nombres raros.En cuanto a los tres bebés que se llaman con los atracadores, se pudo saber que Nairobi nació en la Clínica Bazterrica, y Berlín, en el Hospital Ramos Mejía. Río, en tanto, fue anotado en la sede central del registro Civil de Uruguay a través de un trámite online, por lo que pudo haber nacido en el Hospital Italiano, en el Güemes, la Maternidad Sarda o en Imos.. Nació en abril y fue anotada así en la provincia de Córdoba."En breve, como en el caso de Río, todos los nacimientos se inscribirán a distancia. Ya está pasando en muchas clínicas de la Ciudad y en todos los hospitales públicos donde hay delegación del Registro Civil", explica Cordeiro.Las clínicas anticipan por la web el certificado de nacimiento con el nombre elegido y el Registro Civil porteño emite la partida de nacimiento en la sede central de nacimientos de la calle Uruguay, para luego enviársela a la clínica y a los padres por e-mail."No sabemos si esto va a seguir in crescendo con la tercera temporada. Perodurante el boom de la novela Las Mil y Una Noches", cierra Cordeiro.