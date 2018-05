"Es inexplicable lo que sentí", dijo entrerriano que estuvo con el Papa

El joven concordiense contó que el encuentro con el Pontífice se dio en el marco del 3° encuentro de Jóvenes de Scholas del mundo que duró una semana con distintas actividades, incluso algunas en doble turno.



Sobre su encuentro con el Papa Francisco, Lucas relató que "es inexplicable lo que sentí" incluso reveló que "en ese momento no pude pensar en nada y fue muy emocionante".



Seguidamente expresó que en lo personal "significó mucho" ya que no se esperaba poder tener contacto con el Pontífice.



Sobre cómo surgió el encuentro con el Papa, Lupiañez contó a Diario Río Uruguay que "ya era viernes y nos volvíamos a nuestras casas" pero "cuando estábamos almorzando nos dijeron que íbamos a encontrarnos con el Papa, no pudimos seguir comiendo de tanta ansiedad".



Las Jornadas

Respecto al 3° Encuentro de Jóvenes de Scholas, el joven contó que estuvo dividido en 3 comisiones, Arte, Juego y Pensamiento, y en su caso participó de la comisión de Deportes.



Entre las experiencias vividas destacó que "un día fuimos a un hogar de refugiados y nos sensibilizó a todos. Nos dimos cuenta que los problemas que nos hacemos no son nada comparado a los que ellos tuvieron que vivir".