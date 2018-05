Las sustancias y hábitos que aumentan la presión arterial

En la víspera del Día Mundial de la Hipertensión, que se celebra el 17 de mayo, los especialistas ponen el foco en aquello que se necesita saber sobre las sustancias que pueden aumentar la presión arterial, con el objetivo de prevenir este incremento y cuidar la salud.



Una de las principales preocupaciones es no sólo que existen muchísimas sustancias que pueden aumentar significativamente nuestra presión, sino que además muchas de ellas están indicadas para mejorar otro problema de salud, en cuyo caso lo que nos queda es consultar al médico para saber si podrían estar ejerciendo un efecto opresor que sea desfavorable para el sistema cardiovascular, y cuáles de ellas lo estarían haciendo.



"Recientemente presentamos el análisis de las causas asociadas a la presión alta de 12.300 pacientes que concurrieron al Centro de Hipertensión Arterial del Hospital Austral entre 2007 y 2017, y encontramos que prácticamente 900 personas habían incurrido en el uso crónico de alguna sustancia que podría haber estado relacionada con el aumento de la presión arterial. Es decir que aproximadamente un 6.5% de los hipertensos de este estudio consumían alguna sustancia o fármaco presor", informó la Dra. Carol Kotliar, directora del Centro de Hipertensión Arterial del Hospital Universitario Austral.



Entre las sustancias y hábitos más frecuentemente asociados a la hipertensión se encontraron:



*El consumo de alimentos con excesiva sal.



*El uso en exceso de sales sustitutas que también tienen sodio como sal kosher y sal marina.



*La ingesta de más de 2 vasos de alcohol para los hombres y 1 para las mujeres.



*La ingesta de más de 4 tazas grandes de café (250 ml cada una) por día, así como también de bebidas energizantes o que contienen cafeína.



*El uso de suplementos herbales con efecto laxante.



*El uso de suplementos naturales para adelgazar con cafeína, hormonas tiroideas o andrógenos.



*El consumo de antiácidos.



*El consumo de anti-inflamatorios no esteroides como por ejemplo aspirina.



*El consumo de descongestivos que contienen fenilefrina o seudoefedrina.



*El uso de corticoides inhalatorios en formulaciones orales o inyectables.



*El uso de medicamentos para infecciones por hongos.



*Los tratamientos con anticonceptivos orales, imunosupresores como ciclosporina o eritropoyetina.



"Por supuesto que en todos los casos en los que intervienen fármacos la recomendación es que la persona no se automedique, especialmente si es hipertensa o si tiene antecedentes familiares; así como también que consulte a su médico sobre cada fármaco específico que se le indique tomar", refirió la especialista.



Pero además la Dra. Kotliar manifestó que hay otras sustancias que también son peligrosas como por ejemplo el regaliz, que deriva del reino vegetal y se utiliza en tinturas o bien como endulzante de comprimidos y alimentos; e inclusive para endulzar el sabor de ciertos tabacos.