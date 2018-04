Colectivero asesinado: "Mi hija me dijo que papá se fue en colectivo al cielo"

Jésica, la mujer de Leandro Alcaraz (26), el chofer asesinado en Virrey de Pino, no se mostró aliviada porque haya dos detenidos: Veo gente que entra y sale, que mata como si nada.Jésica se aferra a sus familiares. Toma aire. Intenta contestar la primera pregunta pero no puede. Le duele. El domingo pasado a la noche su marido, el colectivero Leandro Alcaraz (26), fue asesinado en Virrey del Pino y ella no puede más del dolor."Ahora tengo miedo por la vida de cualquiera. Yo quiero que lo que le pasó a mi hija no le pase a nadie", suelta Jésica frente a la prensa antes de aclarar que no está embarazada como se rumoreó y que tampoco era el cumpleaños de su hija Zoe: "Es el mes que viene".Sí contó que la chiquita sabe del crimen de su papá. "La nena también fue a despedirlo", acotó Jaquelin, la hermana de Alcaraz, quien habló cada vez que la viuda se quebró."Mi hija me dice que me quede tranquila, que papá se fue al cielo con el colectivo", reveló.-¿Te alivia saber que hay detenidos?-No me alivia porque veo gente que entra y sale, que mata como si nada. Uno (de los detenidos) es menor, tengo miedo que salga, es el que más me preocupa.Jésica contó que se enteró por una amiga cuyo marido es colectivero de la misma línea que Alcaraz que algo andaba mal ese domingo 15 de abril. El colectivero asesinado conducía el interno 103 de línea 620.Según se pudo reconstruir, tuvo una discusión con un pasajero que no tenía SUBE. Y al llegar a una parada situada en Santiago Bueras y Concordia, de Virrey del Pino, le dispararon en el tórax y en el cráneo con un revólver calibre 38. Murió casi en el acto, no llegaron a trasladarlo al hospital."Era un día normal, se fue como siempre, con fiaca porque era domingo, estuvimos jugando a la pelota...", recordó la viuda las últimas horas que compartió con su marido y dijo que su hija "es tan hincha de River como su papá".