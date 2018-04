Murió el joven accidentado en Ruta 12: "Dios me pidió los dos", lamentó su madre

Falleció Matías Heis, el joven de 28 años que permanecía internado en el Hospital Universitario Austral de Pilar, nosocomio al que había sido trasladado desde Gualeguaychú, luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre Ruta Nacional 12 el lunes 2 de abril.Daniela Gatti, mamá de Matías, fue quien confirmó la lamentable noticia a través de las redes sociales: "Mati ya está en manos de Dios"."Yo quería quedarme con uno de los dos al menos, pero Dios me pidió los dos.. Qué nos querrá decir, no se?.. RECEMOS POR EL ALMA DE MATIAS... y GRACIAS POR el apoyo", agredió la mujer.Es que como consecuencia de ese accidente también había fallecido su hermano Lautaro de 19 años.El joven oriundo de Concepción del Uruguay se trasladaba en un automóvil Fiat Palio junto a otros cuatro jóvenes, entre ellos su hermano, cuando un Renault Sandero descontrolado los embistió de frente a la altura del kilómetro 158 de la Ruta Nacional 12, el lunes de 2 de abril alrededor de las 19.El tremendo accidente se cobró su primera víctima a las pocas horas. Se trató de Gerardo Da Silva Pais, de 41 años, oriundo de Gualeguaychú pero con domicilio en Pueblo Belgrano, quien falleció en el hospital Centenario a los pocos minutos de ingresar. El hombre era el que iba al mando del Sandero.Al día siguiente murió Lautaro Heis de 19 años.Y ahora, la tercera víctima es su hermano: Matías de 28 años.Las únicas sobrevivientes a la tragedia fueron Martina Manuele de 19 años, Antonella Gugliotti, 25, Juliana Gugliotti, 22, todas oriundas de Concepción del Uruguay. Las jóvenes habían iniciado una movida para buscar a una joven cuyo nombre no recordaban para agradecerle el obsequio de una Medalla Milagrosa en medio de la tragedia.