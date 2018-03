Confirmaron un caso de sarampión en una beba de 8 meses

El ministerio de Salud porteño confirmó un caso de sarampión en la Ciudad. Se trata de una beba de 8 meses, que se encuentra hospitalizada y evoluciona favorablemente.



Además se realiza una investigación epidemiológica para detectar la fuente de la infección, según detallaron voceros del Gobierno.



La beba está internada en la Trinidad de Palermo. Comenzó con un cuadro de fiebre y erupción hace 4 días. Como indica el protocolo, se le realizaron estudios para descartar rubeola y sarampión.



El estudio se realizó en el Hospital de Niños y hoy a la madrugada se confirmó el diagnóstico de sarampión.



Ahora, la beba está en buen estado y activa, y se sigue con los pasos para su recuperación.



El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realiza una investigación para ver dónde se contagió. La beba y la familia de la beba no viajaron al exterior. Por otro lado, desde el año 2000 que Argentina no registra casos de sarampión autóctonos.



"No hay antecedentes de viaje de la beba, lo hace fuertemente sospechoso que sea autóctono", indicó a La Nación Ángeles Gentile, jefa del departamento de Epidemiología del Hospital de Niños R. Gutiérrez, y presidenta de la Comisión de certificación para la eliminación del Sarampión y la Rubeola de la Argentina.



"Pero no está hecha la investigación epidemiológica para verificarlo. El estudio se realiza muy rápidamente y en el trascurso del fin de semana se habrá confirmado si es un caso autóctono o no", agregó.