Asesinaron a una excandidata a Miss Ecuador y todo quedó filmado

La ex candidata a Miss Ecuador Landy Párraga fue asesinada a balazos por dos sicarios este domingo. Lo que generó fuerte revuelo también es que su nombre está en conversaciones sacadas del teléfono del capo narco Leandro Norero.Horas antes, Párraga asistió al casamiento de una amiga, algo que reflejó en sus redes, que la muestran feliz en la reunión en un restaurante de Quevedo.

Landy Párraga tenía 23 años y su profesión era la de modelo. Era virreina de Quevedo y participó como Miss Ecuador.El nombre de la modelo aparece en investigaciones policiales, donde se revisaron conversaciones de un reconocido narco y donde también se investigó una empresa importadora propiedad de Párraga, pero que aparentemente era de otra persona.También se investigaba si la modelo recibió en su cuenta parte de dinero de lavado, transferido por Norero, lo que la implicaría en la situación del primero.Párraga participó en el certamen de Miss Ecuador en el 2022 representando a la provincia de Los Ríos.En diciembre de 2023, en uno de los chats publicados por la Fiscalía dentro del caso “Metástasis” donde se investiga una estructura de delincuencia organizada que ha dejado varios detenidos, el nombre de Landy Párraga saltó en una conversación de chat.En la conversación, el narcotraficante asesinado Leandro Norero habría comentado preocupado a Helive Angulo, procesado en el caso Metástasis y administrador de los bienes de Norero, que el nombre de Párraga aparecía en una investigación de la fiscalía por lavado de activos y manifiesta que no quería que la excandidata fuera relacionada con él.Norero habría pagado dinero, según la Fiscalía, para que no se vincule a la exreina de belleza en ese caso.El testigo Helive Angulo reiteró este tema de conversación con Norero durante su testimonio anticipado en una audiencia en marzo de este año.Tras la muerte en la cárcel de Latacunga en 2022 de Leandro Norero, líder de un grupo vinculado al narcotráfico, surgieron indicios de una estructura criminal que ha afectado a las instituciones del Estado, según la Fiscalía.La excandidata a Miss Ecuador y modelo Landy Párraga no se pronunció públicamente sobre el caso Metástasis durante los últimos meses y tampoco fue procesada por la Fiscalía.