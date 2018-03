El urólogo acusado de abusar de pacientes escribió una carta en prisión

El urólogo platense detenido por presunto abuso de sus pacientes explicó sus procedimientos y buscó defenderse de las acusaciones.En un escrito que envió a sus abogados, Pablo Francisco Colaci (44) calificó como "burdas, mentirosas y malintencionadas", las declaraciones de los denunciantes.Y defendió las prácticas que realizaba en su consultorio, entre ellas la masturbación de quienes iban a atenderse, como parte de su especialidad en "semiología clínica", de la que asegura ser un experto, publicóColaci está preso desde el lunes, acusado por la fiscal Betina Lacki, de "abuso sexual" por considerar que fue responsable de "prácticas vejatorias" contra un paciente de 51 años y otro, menor, quienes lo denunciaron en 2015 y 2016.El médico repitió el mismo patrón: "les hacía tocamientos y masturbación bajo el pretexto de tener que obtener muestras de semen", dice el escrito del procesamiento del urólogo.Pablo Colaci está detenido en una unidad penitenciaria de La Plata. El urólogo está acusado de abusar sexualmente de sus pacientes. Desde prisión, hizo su descargo de puño y letra.Después de conocido el caso los investigadores recibieron otros siete testimonios, de hombres que también pasaron por los consultorios de Colaci. Todos coinciden, en líneas generales, en la descripción de las maniobras.El especialista se negó a declarar ante la fiscal. Pero envió a sus abogados, Juan José Losinno y Marcelo Botindari, una explicación "científica" de sus prácticas.Allí relata que "mi formación médica me permite llegar a diagnósticos mediante el uso de la semiología, que se fundamenta en el hallazgo de datos clínicos mediante la detección de signos y síntomas con la inspección y la palpación" de sus pacientes.Además consideró que los informes que hicieron los peritos consultados por la fiscalía se basaron en "declaraciones burdas, mentirosas y malintencionadas" de las presuntas víctimas del abuso.Los denunciantes relataron que Colaci los hizo recostar en la camilla y luego se apoyó sobre ellos de forma tal que con su cuerpo tapó la visión que los hombres tenían sobre sus propios genitales."Ambos manifestaron haber podido sentir, no ver, que los estaba masturbando", admitieron. Incluso hubo pacientes que describen situaciones de práctica de "sexo oral hasta hacerlos eyacular".Sobre esto, Colaci no hizo mención en su descargo."La totalidad de los procedimientos que realizo son explicados con antelación (a los pacientes) avanzando únicamente y sin excepción, con su consentimiento y solicitando permiso al palpar los genitales", aseguró el médico en su escrito.Losinno aclaró que el urólogo no declarará ante la fiscal Lacki. "Hemos presentado una recusación y esperamos la resolución de ese pedido, para poder iniciar la defensa ante una autoridad imparcial", sostuvo el abogado.Colaci fue detenido en una clínica de Ensenada, mientras atendía. Desde el martes está alojado en una penitenciaría de las afueras de La Plata.La fiscalía avanza en la búsqueda de más testimonios y sostiene que tiene pruebas para sostener la imputación de abuso sexual.En el manuscrito que escribió Colaci, asegura que "desde 2003, cuando me recibí de médico, atiendo entre 80 y 100 personas por semana en La Plata y Ensenada". También que "7 de cada 10 pacientes me consultan por enfermedades peneanas o disfunciones sexuales".Por último, aseguró que "dos de cada 3" consultas son derivaciones de otros colegas o recomendaciones de pacientes atendidos en sus centros de salud.