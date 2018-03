Dengue en Gualeguaychú: Un joven de 21 años está internado en terapia intensiva

No automedicarse ante síntomas de dengue

Un joven de 21 años permanece internado en la terapia intensiva del Sanatorio Pronto de Gualeguaychú, desde el sábado pasado. Según publicó, el paciente se encuentra en buen estado, controlado y estable.El caso no es autóctono, sino que fue importado desde las Cataratas del Iguazú, en Misiones.El caso fue confirmado por el director de Epidemiologia de la provincia, Diego Garcilazo a, quien señaló que se trata de un caso "importado", ya que el joven afectado, que reside en el Barrio Hipódromo, habría contraído la enfermedad en Iguazú, Misiones.Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.¿Cuáles son los síntomas?-fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones-nauseas y vómitos-cansancio intenso-aparición de manchas en la piel-picazón y sangrado de nariz y encíasAnte estos síntomas se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.No tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es consultar al médico para que él indique la medicación adecuada.La mejor forma de prevenir el dengue es eliminar todos los criaderos de mosquitos.Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos). La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir el dengue. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que sólo es recomendable en momentos de emergencia, y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos.Colocando mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas.Usando repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa con aplicaciones cada 3 horas.Usando mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.Utilizando espirales o tabletas repelentes en los domicilios.Evitando arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda acumularse agua.Manteniendo los patios y jardines desmalezados y destapando los desagües de lluvia de los techos.Eliminando el agua de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos, letrinas abandonadas y rellenando huecos de tapias y paredes donde pueda juntarse agua de lluvia.Enterrando o eliminando todo tipo de basura o recipientes inservibles como latas, cáscaras, llantas y demás objetos que puedan almacenar agua.Ordenando los recipientes útiles que puedan acumular agua, poniéndolos boca abajo o colocándoles una tapa.Manteniendo tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.Eliminando el agua de los platos y portamacetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa.Manteniendo limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la temporada.