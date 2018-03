Piden ayudar a niño entrerriano que sufre una rara enfermedad genética

Trágica enfermedad

Ayudar hace la diferencia

Lo poco es necesario

José necesita la ayuda de todos y su conmovedora historia anima a ser solidarios. José tiene 14 años de edad y es de la localidad de María Grande. Según contaron en las redes sociales, ace 3 años que no camina, está en silla de ruedas porque tiene una enfermedad genética rara llamada Distrofia Muscular de Duchenne, supo Elonce.com."En palabras más simples, los músculos de José se quedan sin fuerzas y ahora, está perdiendo la movilidad de sus brazos", contó Jesús quien dio a conocer la historia para que los entrerrianos tiendan su mano solidaria hacia la familia del adolescente.La Distrofia Muscular de Duchenne es una enfermedad genética rara y fatal que ocurre principalmente en niños. Resulta en una degeneración y debilidad muscular progresiva desde el inicio de la infancia, que afecta aproximadamente, a 1 en cada 3.500 nacimientos de niños en todo el mundo.El diagnóstico precoz de la enfermedad de Duchenne es de gran importancia para que los pacientes y las familias reciban el mejor tratamiento disponible. Intervenciones simples como fisioterapia, evaluación cardíaca, tratamiento ortopédico y tratamiento pulmonar pueden aumentar la expectativa de vida del paciente y mejorar su calidad de vida.Jesús recordó que "José tenía un hermanito mayor, que se llamaba Ezequiel y falleció a los 13 años por la misma enfermedad, que lamentablemente, no tiene cura", afirmó en su relato y agregó que "hay un tratamiento en Ecuador, que a base de fisioterapia y medicamentos puede mejorar la calidad de vida de José".El tratamiento se basa "en cinco (5) sesiones, una sesión por mes. Pero el costo de cada sesión es de quince mil (15.000) dólares, más el viaje, la estadía y demás gastos para su rehabilitación", contó Jesús quien recordó que ya se han realizado diferentes eventos en la ciudad, para ayudar a la familia del adolescente a paliar la tremenda enfermedad."Somos muchos tratando de ayudar a José Gabriel, pero si quieres sumarte será de mucha importancia para él y su familia. Con muy poquito de cada uno, podemos hacer una gran diferencia en su vida", afirmó Jesús quien dio a conocer los datos de una Caja de Ahorro, en la cual se puede depositar la ayuda solidaria para José."Lo que puedas donar, por poco que parezca es necesario, y se multiplicará", afirmó Jesús en su relato y agregó que "si no puedes, no te preocupes, solo con compartir esta publicación, ya estás ayudando mucho", concluyó en el llamado a ayudar a José.Datos para ayudar:0110351730035171681465Analía Karina Eberle (es la mamá de José Gabriel)