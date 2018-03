"Búsqueda del ARA San Juan es de interés nacional", dijo jueza que la investiga

La jueza de Caleta Olivia Marta Yañez, quien lleva la causa por la desaparición del subamarino ARA San Juan, dijo hoy que la búsqueda de la nave "es una causa de interés nacional, como la muerte del fiscal Alberto Nisman, la voladura de la Embajada de Israel o el atentado a la AMIA".



Ante las críticas de algunos de los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, tras cumplirse 4 meses de su desaparición, Yañez se defendió de las acusaciones al afirmar que "parece que todo se mueve lento, pero todos los días estoy ordenando medidas de prueba, aunque no las haga pública".



En declaraciones a TN, la magistrada diferenció su rol al del Gobierno y la Armada al señalar: "No me puedo hacer cargo de las decisiones políticas tomadas en relación a los medios usados para la búsqueda del ARA San Juan".



"Hay tantas teorías como argentinos, pero el submarino todavía no apareció. Hay que ser sumamente prudente", concluyó Yáñez.