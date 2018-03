Escuela evacuada por fumigación: Desmienten toxicidad del producto utilizado

El emprendimiento agrícola denunciado desmiente las acusaciones

La Escuela Primaria NINA N° 54 "Carlos Souriges", de la ciudad de San José, en el departamento Colón, debió ser evacuada tras el paso de un vehículo fumigador.La directora de la institución, Silvia Mathey Doret, denunció que el primer hecho ocurrió a las 10 del miércoles, mientras 80 estudiantes estaban en clases. Aseguró que todos "respiraron el veneno que trajo el viento desde una plantación de nueces pecán".Según informó, la fumigación continuó este viernes y debió dar la orden de evacuación, supo. Todos debieron "encerrarse para protegerse del accionar irresponsable, sin controles ni previo aviso", indicaron."Lamentablemente, tuvimos que evacuar la escuela. Esta semana, ya habían fumigado a media mañana y ni siquiera nos dieron un mínimo aviso para que estemos prevenidos", afirmó una maestra y agregó que "la quinta está a 200 metros y cuando empiezan a fumigar, el olor es instantáneo".Pecanes Pierre SRL, el emprendimiento agrícola que fue denunciado, explicó que "(funguicida - producto para hongos) sobre los árboles, utilizando para ello un equipo de arrastre típico de todas las producciones de frutales. El día 15 no se realizó ninguna labor debido al viento".En ese sentido, aseguraron que. Indicaron que la empresa lo hizo "a pesar de que no exista obligación de hacerlo, para aportar la más absoluta tranquilidad". También presentaron la receta agronómica correspondiente.. De esos controles dan cuenta las Actas de Inspecciones pertinentes, en las que no se formularon observaciones sobre las aplicaciones. Siendo por tanto falsas las afirmaciones respecto a que no se habrían realizado controles oficiales".Asimismo,. "El funguicida tebuconazole es clasificado como Etiqueta Verde, por lo que no presenta peligro para la salud humana. Es considerado virtualmente no tóxico conforme la definición de la rigurosa clasificación que hace la OMS, la FAO y el SENASA para fitosanitarios", resaltaron y agregaron que "tiene menos riesgo de toxicidad que la aspirina o la sal de mesa (192 miligramos y 3000 miligramos respectivamente vs 4000 miligramos del tebuconazole)".Lamentaron también que "por falta de información o conocimientos técnicos se hayan realizado afirmaciones no fundadas sobre nuestras labores agrícolas, cuando se habla de aplicación de `agrotóxicos´ o directamente de `veneno´".. El único producto que en nuestra experiencia tiene algo de olor cuando se aplica es el fertilizante foliar, no el fitosanitario o funguicida para el control de hongos. Por lo cual, las manifestaciones de supuestos olores, sin perjuicio que no nos constan,de nuestra plantación como incorrectamente se ha mencionado ante los medios"., en distancias varias veces superiores al área de protección de 50 metros que establece la Resolución de la Secretaría de Agricultura, SAA y RN N° 47/04. Específicamente".. Hemos tomado conocimiento del rechazo público de vecinos a participar en la audiencia de Mediación fijada por las autoridades provinciales con competencia en la materia en el mes de enero del corriente año, a la que no asistieron".