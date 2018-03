Harán controles gratuitos para prevenir el glaucoma: el listado de consultorios

El próximo viernes se realizarán en distintos hospitales y centros médicos de todo el país controles oftalmológicos gratuitos para detectar alteraciones compatibles con el glaucoma, una enfermedad que lleva a la ceguera si no es tratada a tiempo.Organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología junto a Transitions Optical como parte de la Semana Mundial del Glaucoma, la 22° Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Glaucoma ofrecerá controlar la presión ocular y exámenes de la papila del nervio óptico.En sus comienzos, el glaucoma no suele presentar síntomas, por lo que la prevención precoz es fundamental para evitar la ceguera, remarcaron los organizadores.La edad avanzada, antecedentes familiares con glaucoma, la miopía y la diabetes son los principales factores de riesgo.La presión intraocular elevada es el único factor de riesgo modificable.Daniel Grigera, médico especialista y coordinador de la campaña, advirtió que "como es asintomática el paciente no la percibe hasta que se encuentra en un estado muy avanzado. De hecho, más del 50% de las personas que padecen esta enfermedad no lo saben".Según cálculos mundiales, el glaucoma afecta a más de 7 billones de personas, mientras que en Argentina lo padecen más de un millón.La enfermedad prevalece en más del 3 % de la población de mayores de 40 años y del 7% entre mayores de 75 años.Paraná-Centro de Ojos Dr. Lódolo-La Paz 444. De 8 a 20. Teléfono: 3434317022Paraná- Consultorio Privado - Gral. Urquiza 1486. De 9 a 13. Teléfono: 3434327222Paraná-Consultorio SyS- Cura Álvarez 959. De 9 a 12. Teléfono: 3434315218Paraná - Instituto Santa Lucía Paraná- Alameda de la Federación 493. De 9 a 18. Teléfono: 3434233496Paraná-Oftalmo Centro de la Visión- San Martín 579. De 9 a 12 y 16 a 19. Teléfono: 3434076855Paraná-Salud Ocular Paraná -Cervantes 732. De 9 a 13 y 16 a 20. Teléfono:3434222618Victoria- Hospital Fermín Salaberry-Maria Oberti de Basualdo 349. De 9 a 12 y 15 a 18. Teléfono: 3413499633Colón-Centro Integral Oftalmológico Dr. Prim-Bolívar 123. De 8:30 a 12:30. Teléfono: 3447422130Concordia-Clínica Razzari-San Martín 76. De 9 a 15. Teléfono: 3454210018Concordia-Instituto Oftalmológico Dr. Álvarez- Saavedra 234. De 9 a 16. Teléfono: 3454220101Concordia-Medicef- Sarmiento 903. De 9 a 12 y 16 a 20. Teléfono: 3454225373Federal- Centro de Ojos Dr. Duarte-Belgrano 815. De 9 a 12Federal- Hospital Urquiza- Avenida Hipólito Irigoyen y colateral Aguirre Almada. De 8 a 10Gualeguaychú - Centro Oftalmológico Santa Lucía -Leandro N. Alem 65. De 8:30 a 11:30 y 13:30 a 16:30. Teléfono: 3446432469Nogoyá- Consultorio Oftalmológico-San Martín 827. De 9 a 12. Teléfono: 3435423673