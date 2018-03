Se registraron nuevos incendios en distintas localidades de la provincia

Foto: Ilustrativa

Los Bomberos de distintas partes de la provincia no tienen respiro. Desde que comenzó el calor no paran de trabajar: apagan al menos un incendio por día. En general, se trata de quemas de pastizales que se expanden y afectan otros sitios.



Este fin de semana, en Concepción del Uruguay, se registró un incendio en un campo lindante a Ruta 39. La situación se tornó tan complicada que se necesitó de la colaboración de Bomberos de otras localidades, como Basavilbaso, Herrera, Uruguay y Villa San Justo.



La sequía y el viento hicieron que las llamas se extendieran a un monte nativo. A unos 3000 metros se debió asistir el tránsito porque el humo que había estaba ocasionando inconvenientes y ponía en riesgo la salud de las personas.



Cuando lograron controlar el fuego, a los pocos minutos, debieron salir hacia la zona donde se ubican los puentes que atraviesan el río Gualeguaychú. Allí trabajaron más de 30 bomberos, con ayuda de la Policía. Con la asistencia de un camión cisterna, lograron apagar el incendio que finalmente no se expandió hacia los campos con rastrojo y maltrechos cultivos de soja que estaban a pocos metros.



Finalizada la labor, fueron convocados nuevamente para apagar otro incendio en un volcadero de residuos a cielo abierto. El humo hizo nula la visibilidad en la Ruta 39.



En tanto, otra dotación debió acudir dos veces a la zona rural de Líbaros, donde dos incendios quemaron varias hectáreas de campo con rastrojo de trigo, pastos y arbustos.