Nueva ablación de órganos demandó importante despliegue

Una nueva ablación de órganos de realizó en las últimas horas en Entre Ríos y demandó un importante despliegue en la Costa del Uruguay.



Según se informó, en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay se realizó el operativo tras el fallecimiento de un joven que se había accidentado cuando transitaba en moto.



Cristian Bravo, bombero voluntario de Concordia, precisó a Elonce TV que, debido a las dimensiones, uno de los aviones, no pudo aterrizar en La Histórica, por lo cual debió descender en la capital del citrus y desde allí se realizó el traslado vía terrestre.



La logística comenzó en los primeros minutos del día "con la comunicación del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier). Se montó un operativo particular puesto que la ablación se hace en el hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, pero por las dimensiones de uno de los aviones que trasladaba profesionales y equipos no podía aterrizar en aquella ciudad"



"Se colabora en el operativo de seguridad y se hace el traslado con ambulancias de Concepción del Uruguay", precisó Bravo.