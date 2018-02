El dramático testimonio de la joven que acusó al futbolista Alexis Zárate

"Si tengo que venir cien veces, voy a venir cien veces, para que la condena empiece a pesar sobre él y no sobre mí". La joven de 22 años que acusó de violación al ex jugador de Independiente Alexis Zárate, quien fue condenado a seis años y medio de prisión por ese delito, se presentó ante los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación bonaerense, para solicitar que confirmen la sentencia y que "Alexis Zárate vaya preso". La información fue proporcionada a PáginaI12 por Raquel Hermida Leyenda, abogada de la joven, quien aclaró que en la audiencia de ayer "sólo se escuchó a las partes y a la víctima, pero no se resolvió nada porque el fallo de Casación recién se conocerá en un mes". La abogada querellante adelantó que "si se confirma la pena, el condenado tiene que ir preso porque cuando se trata de una pena menor a diez años, no tienen la posibilidad de apelar ante la Suprema Corte bonaerense". En la audiencia, la parte acusadora se enteró que Zárate está fuera del país."Ella les dijo muy claramente que quería que la condena dejara de pesar sobre ella y que comenzara a pesar sobre Alexis Zárate". También les señaló que "no venía sólo por ella sino que lo hacía por todas las mujeres que se enamoran y creen que (sus parejas) las van a proteger", en obvia referencia a la actitud que ella le adjudica a quien era su novio en el momento del hecho, el jugador de Independiente Martín Benítez, quien estaba durmiendo mientras en la misma casa en la que estaban se produjo el abuso sexual por el que fue condenado Zárate. La abogada agregó que su representada "dijo en la audiencia que ella tiene una responsabilidad social al hacer esta denuncia, porque ha recibido un fuerte apoyo de su familia, mientras que otras jóvenes quedan solas ante una situación como la que a ella vivió".Hermida Leyenda aclaró que en la audiencia "no se tomó ninguna resolución porque el Tribunal resolverá en un mes si confirma la condena y de ocurrir eso, a la defensa de Zárate no le queda la posibilidad de una nueva apelación, de manera que el acusado va a tener que ir preso en forma inmediata, apenas se confirme la sentencia" de seis años y medio de cárcel. La abogada confirmó que no tenían conocimiento de que Zárate estuviera fuera del país. "Alguien en su situación no puede irse a ningún lado, de manera que vamos a pedir explicaciones a la Justicia para saber qué es lo que sucedió".La representante legal de Giuliana Peralta opinó que si el ex jugador de Independiente y de Temperley fuera "cualquier hijo de vecino, ya estaría detenido". En la audiencia, la parte querellante pidió que se garantice el inmediato regreso al país de Zárate, cuyo abogado defensor, Gonzalo Falco, aseguró que regresaría en marzo, aunque en el acta firmada ayer el retorno habría sido fijado para el mes de mayo.Por su parte, el defensor de Zárate solicitó ante la Sala II de Casación "la nulidad de la sentencia condenatoria y la absolución de Zárate, porque él nunca negó el acceso carnal, lo reconoció desde el primer momento, pero siempre dijo que hubo consentimiento". Sobre la presencia en Letonia de su defendido, informó que viajó "porque no pesa sobre él ninguna prohibición de salir del país, y regresará el próximo 15 de marzo". Adelantó que una vez que esté de nuevo en el país "vamos a pedir a los jueces de la Sala II que lo escuchen, tal como hicieron con la denunciante, porque es un derecho que le asiste".Aseguró que Zárate "está muy mal porque en las redes sociales lo condenan, le dicen de todo y en Témperley no lo dejaron trabajar y es por eso que rescindió su contrato y buscó esta prueba en Letonia porque necesita trabajar". Sobre el tema del regreso, Hermida Leyenda explicó: "Dicen que vuelve el 15 de marzo pero en el escrito figura mayo y me extraña que esté en Letonia porque pertenece a la Comunidad Europea y ahí las reglas son muy claras" para alguien que está en la situación de Zárate.Sobre la intención del futbolista de hablar ante los jueces de Casación, la abogada señaló que le resulta "extraño y tardío, de manera que me parecen artilugios para teatralizar alguna situación". Respecto de su defendida, aseguró que "ella sí está mal, haciendo terapia, y su único error, si se puede decir así, fue haberse bañado rápido (luego del abuso que denunció), pero eso es algo que las víctimas de abuso hacen por el asco que les provoca la situación que tuvieron que vivir". Admitió un segundo "error" de Giuliana: "Haberse enamorado de Martín Benítez, contra quien seguiremos la causa porque siendo su novio la expuso y no la defendió y contra Nicolás Pérez, que la privó de su libertad".La abogada dijo que cree en la Justicia "y voy por eso, porque no creo en los abogados que van detrás de los arreglos como lo intentaron en varias oportunidades", los defensores de Zárate.La abogada de la víctima denunció la "complicidad del mundo del fútbol, porque han buscado un lugar donde mandarlo, a un país europeo, pero nosotros lo iremos a buscar donde sea". La causa comenzó el 16 de marzo de 2014 con la denuncia de Peralta. El hecho ocurrió en la casa de Benítez, con quien ella estaba durmiendo, en la misma cama cuando despertó porque Zárate la estaba abusando sexualmente. Aunque gritó, Benítez siguió durmiendo, según la denuncia que hizo la joven. El Tribunal Oral 1 de Lomas de Zamora condenó a Zárate a seis años y medio de prisión luego de más de tres años de trámites judiciales.