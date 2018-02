De no creer: Ladrón ofrece sus servicios para hacerte quedar como un héroe

La creatividad no tiene límites o al menos eso parece. Un joven bonaerense sorprendió a los usuarios de Facebook al ofrecer un peculiar servicio.Concretamente, el chico se hace pasar por "motochorro" para generar una falsa situación de peligro. Así, quienes lo contraten quedarán como unos héroes ante cualquier persona que deseen impresionar."Finjo situación peligro para hacerte quedar como un héroe! Que no te tachen de cobarde!", afirma el aviso publicado en Facebook.A continuación el supuesto motochorro hace una descripción de servicio: "Te aparezco en moto vestido de turro y finjo que te asalto o te robo para que quedes como un héroe delante de tu familia, novia o mujer! El servicio cuesta 5000 y cada golpe en la cara que me des cuesta otros 500 y si querés pincharme la moto eso cuesta otros 2000 no te pierdas la chance de quedar como héroe! Y dale una lección al mundo de que todos podemos defendernos!!".