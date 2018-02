El Carnaval del País cerró su anteúltima noche con el desfile de la nueva reina

La nueva soberana

Espectáculos Florencia Jurado es la nueva Reina 2018 del Carnaval del País

Con un gran marco de espectadores, Gualeguaychú deslumbró nuevamente en su novena jornada. Pasadas las 21:30, al ritmo de la banda oficial Boa Samba, el Carnaval del País dio inicio a su anteúltima velada.Con la entrada continua de público, ya comenzado el espectáculo, la apertura de la novena noche estuvo a cargo de O´Bahía del Club de Pescadores. Alrededor de las 22.30, "Constructora Emocional" dirigida por Rodolfo Rodríguez, dio todo y demostró que va por el máximo premio, con la impecable apertura de Laura Castiglioni escoltada por un consolidado ballet de diez bailarinas.Tras el deslumbrante show de la batucada dirigido por Emanuel Fernández y Nicolás Alfaro, y la pasista Daniela Férnadez, salió a escena, Papelitos del Club Juventud Unida. Con la dirección de Juane Villagra, "Carnival Freak Show, ¡Pasen y Voten! presentó la feria de Ronald Trampa con la garra y la fuerza del león y con el desfile de la Reina del Carnaval, Florencia Jurado, afirmando su reinado y su pasión carnavalera en el circuito.El cierre de la velada, lo realizó la comparsa del Club Tiro Federal que volvió a pisar fuerte. Ará Yeví desfiló con su "Mascarada" dirigida por Leo Rosviar y el público celebró su paso agitando las banderas amarillas al ritmo de la música de Alma Carnavalera, dirigida por Titi Pauletti.Concluido el desfile la fiesta siguió en el "After Carnaval" a cargo de la banda local Tuka Tuka para cerrar una gran jornada carnavalera del espectáculo abierto más importante del país.cuando escuchó su nombre como soberna del Carnaval del País: "Se me salió el alma, y me volvió al cuerpo, porque la verdad es que terminé las tres pasadas y estaba tan contenta con lo que había hecho, tan satisfecha, que ya no necesitaba nada más. Si se me da bien, y si no, lo había disfrutado al máximo y ya estaba muy feliz".Además agradeció a la hinchada de Papelitos, su apoyo incondicional y el agradecimiento, "lo que yo viví con la hinchada fue algo inexplicable, me hubiese encantado que todos hubiesen podido vivir ese momento, porque fue increíble".La apertura de sobre para conocer a la nueva campeona 2018 se realizará en la madrugada del 25 de febrero, una vez concluida la décima noche de carnaval.