Nahir Galarza "llora" porque cerraron su Instagram, reveló su vocero mediático

Sociedad Nahir Galarza cambia de abogado antes de finalizar las pericias psiquiátricas

Su estado, nada tiene que ver con el asesinato de su ex novio o los reiterados rechazos de la Justicia a su pedido de prisión domiciliaria.Así lo reveló Jorge Zonzini, el vocero y "manager mediático" de la familia Galarza., dijo sobre la cuenta de la joven en esa red social.Nahir fue detenida a fines de diciembre pasado e inmediatamente su Instagram se cerró. Sin embargo, el 10 de enero, y con ella presa y sin acceso a celulares ni computadoras, el perfil volvió a estar en línea con algunos cambios llamativos: dejó de seguir a tres personas y se borraron dos fotos que la mostraban con Pastorizzo. Menos de 24 horas después, fue dado de baja nuevamente. En el poco tiempo que estuvo disponible, superó los 30 mil seguidores., Zonzini negó haber manejado la cuenta de Instagram de Nahir. "Aún no sabemos quién se lo cerró. Me lo atribuyeron a mí, pero yo no fui", aseguró.A la vez,, sostuvo.Zonzini también, detalló.El vocero reiteró que; precisó que "fue el joven quien tomó el arma del padre policía Nahir" y que la detenida confesó el crimen en un primer momento para evitar una posible detención de sus padres., remató.Clarín.