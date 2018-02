Caso Pérez Volpin: "En 40 años no vi ni una muerte por endoscopía", dijo perito

Sociedad Velan a Pérez Volpin en la Legislatura y avanza la investigación por la muerte

"No tengo noticias de muerte por perforaciones derivadas de problemas endoscópicos. En mis 40 años de experiencia no vi una muerte por endoscopía", contó en diálogo con La Nación el doctor Ernesto Da Ruos, perito de parte de la familia Peréz Volpin. Y agregó que apenas le han contado de una por una lesión en el colon. En líneas generales, el porcentaje de mortalidad es de 0,01 por ciento.El reputado gastroenterólogo, extitular del Hospital de Clínicas, fue cauto para no quebrar el secreto de sumario que pesa sobre la causa. Y agregó que el único resultado concluyente hasta el momento de la autopsia es que la periodista falleció.Consultado sobre si existen casos de perforaciones realizadas durante una endoscopía en las que se salva el paciente opinó que "no es necesariamente mortal". Y que depende de qué tipo de perforación sea: el tamaño, el lugar donde se produce y varios otros factores. "Hay grandes perforaciones que se pueden subyugar y otras más pequeñas que no", indicó.¿Y se puede romper un endoscopio? Para el médico es muy difícil que suceda, salvo que lo utilice un endoscopista que no sabe operarlo.Recién cuando esté concluida la anatomía patológica, el 16 de febrero, podrán confirmar si lo que observaron los peritos el día de ayer es cierto o no.Respecto de la anestesia utilizada en el procedimiento, explicó que se trata más bien de una sedación muy corta, y que la droga que se utiliza es el propofol, que se va del organismo muy rápidamente."Esto se hizo en un lugar apropiado con todas las reglas, estaba en un sanatorio, a lo mejor no hubo tiempo debido a la dureza del cuadro", concluyó.