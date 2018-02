Velan a Pérez Volpin en la Legislatura y avanza la investigación por la muerte

Sociedad Revelan detalles de la autopsia realizada al cuerpo de Débora Pérez Volpin

Los restos de la periodista y diputada porteña Débora Pérez Volpin comenzaron a ser velados hoy en la Legislatura de la Ciudad, mientras continúa la investigación judicial luego de que la autopsia arrojara que su cuerpo presentaba perforaciones en el estómago y el esófago.La ceremonia para despedir a la periodista comenzó a las 12:00 en el Salón Presidente Perón de Perú 160 y se extenderá hasta las 22:00: el velatorio continuará este viernes entre las 10:00 y las 14:00 para familiares y allegados, antes de que sus restos sean trasladados al cementerio de la Chacarita.Mientras tanto, continúa la marcha del expediente judicial por "homicidio culposo" iniciado por la familia de Pérez Volpin para saber si hubo mala praxis por parte de alguno de los profesionales médicos que actuaron en su atención el pasado martes en el Sanatorio de la Trinidad Palermo.Este miércoles por la noche concluyó la autopsia realizada en la Morgue Judicial y los peritos establecieron que el cuerpo de la legisladora tenía perforaciones en el estómago y el esófago: resta saber el resultado de estudios complementarios para determinar si esas lesiones se produjeron durante el procedimiento endoscópico o si eran previas.De la autopsia participaron los médicos forenses de la Morgue Judicial Roberto Víctor Cohen y Héctor Nicolás Papagni; el decano del Cuerpo Médico Forense, Luis Mario Ginesín; el director de la Morgue Judicial, Fernando Trezza; dos peritos por parte de la familia de la legisladora; dos del lado de la anestesista Nélida Puente; y uno por parte del Sanatorio de la Trinidad.Está previsto que en las próximas semanas se realicen estudios microscópicos e histopatológicos sobre las muestras extraídas del cuerpo de Pérez Volpin.En tanto, el 16 de febrero se conocerán los resultados de los exámenes toxicológicos que definirán si la anestesia pudo hacer afectado su salud, que serán entregados al juez Gabriel Ghirlanda y la fiscal Nancy Olivieri.Según explicaron fuentes judiciales a NA, de acuerdo al protocolo, en caso de que se produzca una lesión durante una endoscopía, la anestesista debe suministrarle oxígeno de inmediato al paciente.Sin embargo, también aclararon que el gastroenterólogo es responsable en caso de que se produzca una lesión en medio del procedimiento médico.Hasta el momento, la anestesista Nélida Inés Puente se puso a disposición de la Justicia, patrocinada por el abogado Eduardo Gerome, quien afirmó que su representada no tuvo "ningún error" durante el procedimiento."Desde el principio, la doctora Puente me dijo que había procedido con todo el protocolo de actuación que debe llevar a cabo. O sea que no había tenido ningún error en su actuación.Entonces, estaba completamente sorprendida de que se hubiera llegado a este resultado ¿Cómo puede ser si yo hice todo bien, que la paciente se haya muerto? Es una paciente a la que ella no conocía, pero había establecido en los momentos previos, una relación de empatía muy grande, muy fuerte; cosa que la hizo lamentar tremendamente", afirmó en declaraciones al canal América.