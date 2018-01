Familiar de tripulante pide "más buques" para localizar al ARA San Juan

"Exigimos que pongan más buques de búsqueda, no puede haber un sólo buque buscando en una zona", dijo Oscar Vallejos en declaraciones a FM La Patriada cuando se cumplen dos meses de la desaparición de la nave.



Vallejos dejó claro que a los familiares de la tripulación no les interesa "saber lo que pasó con el submarino", sino que "lo encuentren y rescaten a todo el personal".



"A nosotros no nos interesa saber lo que pasó con el submarino, simplemente queremos que lo encuentren y que rescaten a todo el personal. Es lo único que queremos", dijo Vallejos, padre del suboficial segundo y sonarista del submarino Ara San Juan, Celso Oscar Vallejos.



En cuanto a la causa penal, Vallejos, que también es miembro de la Armada, consideró que de eso se tienen que hacer cargo "los responsables", e insistió en que los familiares lo que quieren es que "encuentren el submarino".



Oscar Vallejos, que es suboficial primero general de Comunicaciones y veterano de la Guerra de Malvinas, dijo también que los familares se sentían "abandonados" por el Presidente, y reconoció que esperaban "un mensaje de aliento" de su parte.



Vallejos, junto a otros familiares de la tripulación del ARA San Juan, invitó a la gente a que se haga presente en la Base Naval de Mar del Plata para "reclamar" junto a ellos "al Gobierno que siga con la búsqueda del submarino".



"La Armada nos esta dando mucho apoyo en todo sentido, en la base naval de Mar del Plata, lo que pasa es que su influencia llega a un cierto nivel. Por eso queremos hablar con le ministro de Defensa, Oscar Aguad, o el Presidente. Si es con Macri mejor porque él es el que dice 'vaya y haga', él es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas", subrayó el familiar.



Se quejó también de que al presidente Macri lo vieron "una sola vez y nunca más".

"No hemos recibido ninguna información por parte del Gobierno. Lo único que pasó es que se acercaron dos diputados con buena predisposición, dándonos su apoyo y ahí les explicamos que el acompañamiento se limita a la Armada, después de ahí se lavan las manos", insistió.



Vallejos también se quejó de que le enviaron a través de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, una carta al Presidente, y que "todavía" no lograron tener una respuesta.



"No puede ser que el gobierno ruso, a quien nosotros le mandamos una carta para pedirle que no suspenda la búsqueda, respondió en 48 horas, y que nuestro Presidente, a quién yo voté, le mandamos una carta por medio de la gobernadora Vidal que vino hasta acá, y todavía no conseguimos ni una sola respuesta", dijo.



Vallejos le pidió al Presidente "una carta, una respuesta, un mail, un mensaje de audio", porque, agregó, "él nos dijo que nos iba a acompañar en todo momento".



"Lamentablemente nos sentimos abandonados por el Estado, estamos desamparados. Somos cuarenta y cuatro familias que esperamos que rescaten a nuestros familiares", concluyó.