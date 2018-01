Piden ayuda para dar con el paradero de nena desaparecida desde el sábado

Su nombre es Abril Alejandra Sosa, tiene apenas 5 años, es cordobesa y no se sabe nada de ella.



Desapareció en medio de la tormenta del sábado a la noche de su casa de barrio General Bustos, al norte de la ciudad de Córdoba, y la buscan la Policía y la Justicia.



Tanto su paradero como las causas que rodean a su desaparición son un absoluto misterio. Los investigadores trabajan en un amplio abanico de posibilidades.



Su madre denunció que la criatura desapareció, el sábado a la noche, mientras se encontraba jugando frente a la casa ubicada en calles República y Tissera. La mujer no aportó más datos. La Justicia salió anoche a pedir colaboración a la población ante la falta de noticias.



"Tenemos a una nena desaparecida y estamos trabajando todas las hipótesis para saber dónde está la pequeña Abril. Están los distintos cuerpos investigativos y la Justicia trabajando. Se han tomado distintas medidas", expresó anoche al diario La Voz la funcionaria judicial Verónica Chiesa, de la fiscalía de instrucción de turno. "Es necesario e imprescindible que la gente colabore. Buscamos testigos. Si alguien sabe algo, que se presente y nos lo diga", añadió.



El trabajo policial se divide en dos: por un lado, cuerpos investigativos; por el otro, rastrillajes con brigadas especiales.



Por otro lado, Chiesa indicó que no hay detenidos ni personas demoradas.



Tampoco está claro si la causa quedará en manos de la Justicia provincial o de la Federal, ante el temor de que el caso pueda tener una derivación de supuesta desaparición forzada.



Se investiga todo



"No descartamos ninguna hipótesis. Todas las posibilidades son investigadas, pero no se sabe qué pasó", indicaron dos altas fuentes del Gobierno. "Hay aspectos que no terminan de cerrar sobre lo que pasó", añadió una fuente oficial.



Mientras en la jornada de ayer distintos cuerpos especiales de la Policía -hasta con perros- realizaban rastrillajes e intensas búsquedas por la zona, los padres de la criatura estuvieron prestando declaración en la Jefatura de fuerza para aclarar cómo fue que efectivamente sucedieron los hechos. Ambos testificaron por separado.



El caso se conoció públicamente ayer a la tarde luego de que el colectivo Ni Una Menos divulgó el caso. Hasta entonces, no había existido ninguna información oficial al respecto ni pedido de paradero alguno por parte de la Justicia o de la Policía.



Dónde brindar información



Quien pueda aportar alguna información sobre el paradero de la pequeña Abril Alejandra Sosa (5), deberá efectuarlo cuanto antes.



Números. Se puede llamar al 101 de la fuerza o bien al teléfono de denuncias: 0810-888-3368.



Otra posibilidad es acudir a la Unidad Judicial N° 13 de Córdoba (Diagonal Ica esquina Santiso y Moscoso).

