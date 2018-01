Llevó a su perra para que le corten el pelo, pero al buscarla le dieron otra

Sucedió en La Pampa el pasado 2 de enero. Yesy, es dueña de una Luna, una perrita a la que llevó a la veterinaria para que le cortaran el pelo. Cuando fue a buscarla le entregaron otra perra parecida. Desde ese día no para de buscarla desesperadamente.



"Llevé mi perrita Luna a cortarle el pelo, por una confusión me dieron una perra que no era la mía, era otra muy parecida llamada Greta. Inmediatamente vuelvo a devolverla para traerme a mi perra pero ya se la había llevado la dueña de la que me traje yo", contó la dueña de Luna.



Como no anotaron los datos de la dueña de Greta, hasta el momento fue imposible ubicarla para contarle lo que pasó y que devuelva a Luna.



"Si tienen conocidos, vecinos, parientes que tienen estas mascotas por favor comentarle de esta situación. La señora no se debe haber dado cuenta que no es su perra. No me alcanzan las palabras para agradecer la ayuda recibida. Muchas gracias", afirmó Yesy.