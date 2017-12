Le ganó al cáncer y juró la bandera en el patio de su casa

Un niño de 9 años que le ganó a la leucemia pudo cumplir con su deseo de jurar la bandera.Aunque fue en el jardín de su casa, por su recuperado pero aún delicado estado de salud, Adriel Mestre logró su sueño, que se había visto frustrado en junio pasado cuando le diagnosticaron la enfermedad."Si, prometo", dijo el pequeño frente a la emoción de sus padres, compañeritos y docentes de la escuela Don Bosco, de Las Heras, Mendoza, donde asistía."Quería jurar la bandera, porque sentía que era algo que me había quedado pendiente", señaló Adriel.El niño estuvo 55 días internado en el Fleming, luego del demoledor diagnóstico confirmado el 9 de junio pasado. Tras un extenso tratamiento, pudo salir adelante y hoy se encuentra con una "remisión completa". NdelaR: (Remisión: disminución o desaparición de los signos y síntomas de cáncer. En el caso de la remisión parcial, algunos signos y síntomas de cáncer han desaparecido, pero no todos ellos. En el caso de la remisión completa, todos los signos y síntomas de cáncer han desaparecido, pero el cáncer todavía puede estar en el cuerpo)."Tenemos que seguir con un tratamiento durante un año, pero viviendo y festejando la vida porque eso es lo que nos demuestra él", dijo la mamá de Adriel."Ha sido difícil. No estamos preparados para que un hijo esté en esta situación. Salió adelante por su valentía, el apoyo de la gente, Dios que no nos ha desamparado, incluso su hermanito salió 100% de trasplante de médula, que no fue necesario", agregó la mujer.El niño pudo terminar con su ciclo lectivo gracias a la Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria de la Dirección General de Escuelas (DGE)."Las clases se han desarrollado aquí en la casa. Siempre ha estado feliz", contó la maestra domiciliaria de Adriel a Cadena 3.