Un sismo sacudió con fuerza a San Juan y se sintió en Mendoza

Un sismo se sintió con fuerza este mediodía en Cuyo, aunque por el momento no hay reportes de daños ni de víctima.



El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 44 kilómetros al sudoeste de Villa Media Agua, en San Juan y su profundidad fue a 117 kilómetros.



El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que el temblor fue de 4.8 grados en la escala de Richter.



La directora administrativa del municipio de Sarmiento, Norma Irrazábal, en diálogo con Cadena 3 aseguró que no hay reportes de daños.



"Se ha sentido bastante fuerte en la zona de Sarmiento. Según el Inpres, el epicentro ha sido en la zona de San Carlos. Hasta acá no tenemos ninguna novedad. Todavía nos tiembla el cuerpo", aseguró la funcionaria.