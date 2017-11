Submarino: La búsqueda se redujo a 40 kilómetros de radio con nuevos datos

Los ocho barcos que buscan al submarino ARA San Juan ya barrieron el 68 por ciento del área de 74 kilómetros de radio en el que podría encontrarse el navío desaparecido hace 14 días, la cual se redujo a 40 kilómetros con nuevos datos.Así lo expresó este mediodía el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, al dar a conocer el nuevo parte que fue revelado antes a los familiares de los submarinistas desaparecidos, en Mar del Plata y Comodoro Rivadavia."Hay buena meteorología hoy y mañana va a ser mejor", dijo el vocero de la Armada, quien señaló como "falso" un supuesto cable informativo sobre el supuesto hallazgo del submarino por parte de equipos estadounidenses."Juegan con el sentimiento de los familiares" de los tripulantes del submarino, expresó sobre un supuesto cable de la fuerza que indicaba que el submarino que lleva el buque Sophie Siem había hallado el submarino a más de mil metros de profundidad.Balbi dijo que la búsqueda se concentra en un área con profundidades de entre 200 metros y 1.000 metros, "con presencia de cañadones que dificultan la posibilidad de localizar el submarino".El vocero precisó no obstante que el 68% del área de 74 kilómetros cuadrados ya fue barrida por los ocho buques de diferentes países con sensores que se encuentran trabajando en la zona sin descanso.En tanto, aclaró que con los nuevos datos aportados por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, en ingles), el área se redujo a un radio de 40 kilómetros.En cuanto la meteorología, dijo que en el área se registran olas de menos de dos metros y vientos leves del noroeste, por lo que las condiciones de búsqueda son óptimas.Más temprano, Lassina Zerbo, el secretario de la CTBOT, el organismo que había confirmado por medio del embajador argentino en Austria, la existencia de una explosión el día de la desaparición del submarino, había delimitado el área en 552 kilómetros cuadrados.En diálogo con NA, el funcionario oriundo de Burkina Faso explicó que existe una "elipsis de erros de de 19,1 por 9,2 kilómetros".Zerbo sostuvo que "el análisis adicional mediante la incorporación de datos sísmicos adicionales ha incrementado la confianza en la ubicación previamente reportada del impulso hidroacústico que se escuchó el 15 de noviembre y mejoró la precisión".Zerbo había revelado anoche por primera vez a través de su cuenta en la red social Twitter las nuevas mediciones.La CTBO había confirmado el jueves último la existencia de un "evento singular, corto, violento no nuclear consistente con una explosión" el día de la desaparición del submarino y en la misma zona del Atlántico Sur a través del embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, a su vez integrantes de ese organismo multinacional."La integración de datos sísmicos regionales permite refinar la localización de la señal acústica detectada por la red #acrocuática de # OTICE 15Nov #SubMarin #ARASanJuan #Argentine: ¡Equipos de investigación en el lugar correcto!", expresó este martes en francés el directivo originario de Burkina Faso.Las estaciones desde donde se mejoró la detección del evento están ubicadas en la Isla Soledad, del archipiélago de las Islas Malvinas, y en la localidad bonaerense de Tornquist, en el sur del territorio provincial, señala Zerbo, mientras proporciona un mapa que ubica la zona en un área situada al borde de la plataforma marítima continental argentina."Mejora de la confianza de ubicación #ARASanJuan: Análisis actualizado utilizando 2 estaciones sísmicas no IMS a distancia regional (TRQA-Tornquist, Argentina, IRIS / USGS y EFI - Mount Kent, Islas Malvinas del Este), que pueden haber registrado señales asociadas w / #CTBT # Estaciones de Hydro #acoustic Nov15", expresa en otro de los twit, en ese caso en inglés, en el que informa la novedad el directivo africano.