Entrerrianos representarán Argentina en el torneo Sudamericano en Bolivia

Los estudiantes Escuela Secundaria N°4 José Molina, de Ubajay, departamento Colón, obtuvieron el primer premio en los Juegos Nacionales Evita en Vóley, categoría Sub 14 y representarán a Argentina en el Torneo Sudamericano, que se realiza en Cochabamba, Bolivia, del 2 al 9 de diciembre.



El gobierno provincial destacó el desempeño de los estudiantes entrerrianos en una ceremonia que se realizó en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno. Del mismo participaron la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irrazabal de Landó; el sub secretario de Deporte Social y Federal, Adrián Perotti; el referente de relaciones institucionales y prensa Antonio Bachmann; el director de Educación Física de la provincia, Roque Chaves y la directora de Educación Secundaria, Yamina Del Dó.





En la oportunidad, Landó, felicitó a los estudiantes por su desempeño en la instancia nacional de los Juegos y dijo que "llegar a estas instancias no es fácil, pero esto demuestra el esfuerzo y compañerismo que hay entre ustedes, del trabajo en equipo que han realizado".





Además, Landó puso en valor la importancia que tiene este tipo de experiencia en los jóvenes más allá de los premios, "Esta experiencia no tiene que ver solo con el juego y el deporte sino también para lograr otras cuestiones, porque despierta en ustedes valores como el compañerismo, solidaridad, dejando de lado el individualismo", destacó.





Por su parte, el subsecretario de Deporte social y Federal, Adrián Perotti, manifestó que tuvo "la suerte y satisfacción de acompañar a la delegación provincial en Mar del Plata y la verdad estamos muy orgullosos porque estos jóvenes han demostrado su capacidad con una marca histórica por todos los logros obtenidos y hoy acá tenemos a uno de esos ejemplos. Ellos serán nuestros representantes en el nivel internacional y nosotros los acompañaremos para brindarle toda la contención que necesiten para que disfruten de esta experiencia que recordarán siempre".





En ese sentido, la directora de Educación Secundaria del organismo educativo, Yamina Del Dó, dirigió su alocución a los flamantes ganadores y dijo que "es un orgulloso tenerlos acá hoy, y realmente el trabajo colaborativo se evidencia en este logro y más allá del logro deportivo, creo que lo que más le va a significar a ustedes es toda la experiencia, conocer nueva gente lugar. Entonces aprópiense de todas estas cosas nuevas, ricas y poténcienlo y logren así una educación secundaria exitosa. Póngale todo ese empeño a todo y a su proyecto de vida para que los haga felices y exitosos para ustedes mismos".





Otro de los reconocimientos estuvo a cargo del director de Educación Física del CGE, Roque Chaves, quien felicitó a los jóvenes y a los profesores que los acompañan en cada torneo. "Este logro chicos, es producto de un verdadero trabajo en equipo, donde han puesto lo mejor de ustedes y estos son los resultados. Quiero que disfruten de esta instancia y recuerden que el resultado no es lo más importante, sino toda la experiencia que van adquirir ya que fomentará en ustedes valores, como amistad, compañerismo y solidaridad que los hará que sean buenas personas", subrayó. La experiencia En ese marco, el profesor de Educación Física, Néstor Rivas, indicó que los chicos se prepararon con mucho entusiasmo y que de ese modo fueron superando cada instancia, desde la escolar hasta llegar a la nacional en la cual obtuvieron el primer premio. Además, destacó los valores de los jóvenes tanto dentro como fuera de la cancha, "son muy talentosos, tienen mucho potencial y sobre todo son excelentes personas".



"Desde el área de educación física los preparamos con entrenamientos pensando en todos los aspectos pero siempre resaltando el valor del compañerismo", señaló el profesional.





Por su parte, el estudiante Héctor Montenegro expresó que "el hecho de que uno sea capitán te hace un poco más responsable de mis compañeros pero somos todos iguales, y estamos muy emocionados por todo lo que va a ser este viaje, porque vamos a viajar en avión por primera vez y vamos a conocer otro país".





Precisó que "nos preparamos empezando en nuestro pueblo entrenado día a día y siempre apoyándonos entre nosotros alentando a los que participaban por primera vez dándole confianza. La verdad que fuimos ganando partidos y así fuimos avanzando por ahí uno no se espera estos logros pero bueno, ganamos y ahora vamos a competir en la internacional, finalizó el capitán del equipo".





En la oportunidad, las autoridades hicieron entrega de materiales deportivos, como camisetas, pelotas y redes de vóley, juegos de pecheras, y una placa recordatorio para colocar en la escuela. El acto se realizó en el salón de periodistas de Casa de Gobierno el 21 del corriente. Los alumnos El equipo está integrado por los alumnos: Héctor Javier Montenegro, Juan Catriel Fleitas, Alán Valentino de la Madrid, Facundo Cristian Chuquel, Mateo Valentín Fernández, Bruno Nicolás Soplan, Juan de Dios González, Sebastián Andrés Sabaño, Maximo Nahuel Mansfiel y Felipe Román Zavala. Los profesores son Natalí Delaloye, Néstor Rivas y Alexis Hermosid.