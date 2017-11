Foto: Más de 10.000 hectáreas quemadas y dos detenidos en Córdoba Crédito: Cadena 3

El ministro de Gobierno de Córdoba, Carlos Massei, confirmó que hay dos detenidos por los incendios registrados en las sierras de Córdoba.



Fueron identificados por las autoridades policiales como Carlos Daniel Diaz y Pablo Ledesma.



"Mientras estaba haciendo el trabajo los aviones hidrantes del Plan de Manejo del Fuego provincial, ve una moto y un pequeño círculo de fuego", dijo el funcionario en diálogo con Cadena 3.



"Después cuando volvió a pasar ven una moto con dos personas con ropa oscura y que había otro foco ahí y estaba clarísimo que eran focos internacionales porque el fuego estaba a cuatro kilómetros", señaló.



Eso "no se prende si no es intencional", aseguró.



El fiscal de Cruz del Eje, Daniel Barrera, dijo que "se logró la detención de dos personas mayores de edad que se conducían en una motocicleta".



"Debemos investigar si tienen alguna relación con el hecho porque esta gente probablemente no estaba iniciando otro fuego sino desviándolo para que no llegue a su campo porque es gente de la zona que vive acá y tiene animales", añadió.



Massei estimó más temprano que se quemaron 10 mil hectáreas en Guasapampa, foco donde todavía trabajan más de 100 bomberos.