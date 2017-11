Impactantes imágenes: Así depredan los surubíes y hasta los venden por internet

Sociedad Pescadores furtivos arrasan con un gran cardumen de surubíes

Las imágenes son impactantes. Pescadores furtivos aprovechan el paso "obligado" de miles de surubíes por el Río Uruguay, en la zona de La Tortuga Alegre de Concordia, para hacerse de peces de distintas dimensiones, muchos de los cuales comercializan, incluso por Internet, como se puede observar en las fotos a las que tuvo accesoQuienes cometen esta matanza aprovechan la noche y la inacción policial, dado que esto ocurre muy cerca de un destacamento de la fuerza de seguridad.Héctor Bradanini propietario de una empresa de guías de pesca que opera legalmente en una zona restringida del río Uruguay desde hace casi 13 años explicó aque "todavía no está determinado por qué. Al acercarse, la gente empieza a capturarlos y matarlos. Seguramente es todo para la venta, porque el que lleva un surubí de 30 kilos para una familia, debería tirar la mitad del pescado. O en caso contrario quizás podría guardarlo, pero cinco surubíes, es excesivo".. El surubí está vedado en su extracción durante todo el año. No se lo puede sacar, por lo que estamos partiendo de queo contravención.. Nos preocupa porque es nuestra fuente de trabajo", resaltó.Enseguida aclaró: "Sabemos que hay gente que lo necesita y se debería hablar con ellas. Otra lo hace sin necesidad, por decir "saqué un surubí". No tienen necesidad de cometer esta matanza", enfatizó.Admitió que hay muchos "que no están de acuerdo con la actividad de pesca. Entendemos que molestamos a los peces. Nosotros los sacamos, tomamos una foto y los devolvemos"."Cuando pasan estas cosas, después vienen organismos y dicen: Acá no se pesca más, entonces perjudican a todos", porque el turismo "es una cadena", opinó Brandanini.Asimismo, enfatizó que ". Es terrible. Esto es naturaleza. Después del desastre de la represa, nuestro río se repobló con surubíes. Ahora los estamos matando de nuevo"."No estoy en contra de quienes sacan algún pescado para subsistir.. No hay que enseñarles a los hijos o nietos a matar, porque ellos también van a querer pescar. Los peces son del río Uruguay, de nadie más. Y los funcionarios responsables deben estar capacitados para hacer lo que se debe", completó el trabajador del río. Elonce.com